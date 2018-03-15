Budapeşte’de Soros karşıtı ‘‘Barış yürüyüşü’’

Budapeşte’de 100 binin üzerinde kişiden oluşan topluluk, mültecilerin Avrupa’ya gelmesine maddi yardımda bulunduğu gerekçesiyle Amerikalı milyarder George Soros karşıtı ‘‘Barış Yürüyüşü’’ yaptı.

Macaristan’ın Avusturya İmparatorluğu’na karşı başlattığı 1848-49 Özgürlük Savaşı’nın yıldönümü anma törenleri çerçevesinde düzenlenen ‘‘Barış Yürüyüşü’’ Macaristan’ın tüm bölgelerinin yanı sıra, Sırbistan, Romanya, Avusturya, Ukrayna, Hırvatistan, Slovenya ve Slovakya’da yaşayan azınlık durumundaki Macar vatandaşları da katıldı.

Macaristan’da 2010 yılından bu yana hükümeti tek başına oluşturan merkez sağ parti Fidesz (Genç Demokratlar Partisi) tarafından düzenlenen Özgürlük Savaşı anma törenleri 2012 yılından bu yana ‘‘Barış Yürüyüşü’’ olarak organize ediliyor.

Başkent Budapeşte’nin Buda tarafında toplanan 100 bin kişinin üzerindeki topluluk sağanak yağmura rağmen Margaret Köprüsü’nden geçerek Macaristan Parlamentosu önündeki Lajos Kossuth Meydanı’nda toplandı. Ellerindeki Macar bayraklarının yanı sıra Macar asıllı Amerikalı para spekülatörü olarak ün yapan George Soros’u mültecilerin Avrupa’ya gelmesine maddi yardımda bulunduğu gerekçesiyle protesto eden Macarlar, parlamento önünde Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı dinledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban 100 bin kişiye yaptığı konuşmada, mültecilerin Avrupa’ya gelmesine izin verilmemesinin gerektiğini, Avrupa Birliği’nin başkenti Brüksel’in mültecileri durdurma gibi bir politikayı desteklemediğini, Macaristan’ın mültecilerin Avrupa Birliği ülkelerine geçmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Macar Başbakanı Orban, konuşmasında George Soros da nasibini aldı. Macaristan’ı ve Avrupa’yı karıştırmak için Soros’un destek verdiğini, Soros’un bu sevdadan vaz geçerek bir an önce Amerika’ya geri dönmesini istediğini kaydetti.