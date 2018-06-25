KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bugün bizim zafer günümüz, bugün bizim bayram günümüz." dedi.

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından AK Parti Kayseri İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlara seslenen Bakan Özhaseki, Türkiye'nin ilk başkanını seçtikleri için tüm Türkiye'nin bayram ettiğini söyledi.

Vatandaşların bayramını kutladığını dile getiren Özhaseki, bayram yapmanın hepsinin hakkı olduğunu ifade etti.

Bu arada dünyadaki mazlumların, mağdurların ve ezilenlerin de sevindiğini belirten Özhaseki, bu işe üzülenler de olduğunu ama onların üzüntülerinin bitmeyeceğini, ölünceye kadar üzüleceklerini kaydetti.

Bu millete 40 yıldır kan kusturan katiller sürüsü PKK'nın ve FETÖ'cülerin de ağlamaya devam edeceğini dile getiren Özhaseki, "Onların içerideki uzantıları, saklı, gizli, geride kalan hainleri ağlamaya devam edecek. Bu millete kötülük edenlerin hepsi ağlamaya devam edecek inşallah." diye konuştu.

Özhaseki, ülke içinde, ülke dışında modern Haçlı Seferi düzenleyenler olduğuna dikkati çekerek, "Onlar da ağlamaya devam edecek inşallah. Bugün bizim zafer günümüz, bugün bizim bayram günümüz." ifadelerini kullandı.