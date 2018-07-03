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"Bugüne kadar hizmeti biz yaptık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2018 17:43 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "Bugüne kadar hizmeti biz yaptık inşallah bugünden sonra yine biz yapacağız"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bugüne kadar hizmeti biz yaptık inşallah bugünden sonra yine biz yapacağız." dedi.

Bakan Arslan, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile Susuz ilçesini ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinde kendilerine destek veren ilçe halkına teşekkür etti.

Muhtarlara da seçimlerde gösterdikleri gayretlerden dolayı teşekkür eden Arslan, şöyle konuştu:

"Muhtarlar şunun farkında; seçilmek güzeldir ama hizmet etmezseniz, köyünüze, mahallenize hizmet götürmezseniz, seçmeniniz sizin yakanıza yapışır. İşte onlar da seçmen onların yakasına yapışırken hizmetin nereden geleceğini çok iyi biliyor. Onlar da mümkün mertebe köylülerimize şunu anlatmaya çalıştılar, dediler ki 'Herkes gelip size bir şey söyleyecek, herkes gelip sizi kandırmaya çalışacak, aman ha sakın ha size hizmet edecek olan yer, parti ve adaylar bellidir.' Bunu söylediler ama ne yazık ki bazı hemşehrilerimiz bunu dinledi, bir kısmı dinlemedi. Gönül ister ki herkes kendine, ülkesine hizmet edecek olanın arkasında dursun. Gönül ister ki herkes bu bölgeye, dünyaya kardeşlik, barış, huzur getirmek isteyene, dünyadaki mazlum ve mağdurların hamisi olana destek olsun."

Arslan, Susuz ilçesinde kafası karışık bazı insanların ülkeyi, bölgeyi karıştırmak isteyen ve hizmet adına söyleyebilecekleri hiçbir şeyi bulunmayanların arkasından gittiğini söyledi.

Kafası karışık olan vatandaşların önümüzdeki yerel seçimlerde iyi düşünmesini isteyen Arslan, "Şapkalarını önlerine koysunlar, desinler ki 'Evet bana hizmet eden belli, bana hizmet eden Ahmet Arslan ve onun yol arkadaşı Yunus Kılıç olacak.' Buna göre hareket edilmeli. Bugüne kadar hizmeti biz yaptık inşallah bugünden sonra yine biz yapacağız." diye konuştu.

Arslan, konuşmasının ardından Kars Valisi Rahmi Doğan ve beraberindekilerle Susuz Şelalesi'nde yapımı süren mesire alanı ve seyir terasında incelemelerde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Arslan ak parti Kars

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