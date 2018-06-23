HABER

"Bugünlerde çöplüklerde bol bol resimler görebiliriz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2018 16:54 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: - "Bugünlerde çöplüklerde bol bol resimler görebiliriz, yarın akşamdan itibaren bir yerlerde yanan oy pusulalarını görebiliriz. Çuvallarla taşındığı ifade edilen oy torbalarını görebiliriz. Sakın ha sakın bunlara itibar etmeyin" - "Bu seçimde özellikle Fetullahçı Terör Örgütü'nün sosyal medyadan paylaştığı şifreli mesajlar bizim arkadaşlarımızın uyanık olmasının gerektiğinin en önemli göstergesi"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bugünlerde çöplüklerde bol bol resimler görebiliriz, yarın akşamdan itibaren bir yerlerde yanan oy pusulalarını görebiliriz. Çuvallarla taşındığı ifade edilen oy torbalarını görebiliriz. Sakın ha sakın bunlara itibar etmeyin." dedi.

Kayseri'de Millet Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştiren Elitaş, seçim çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Elitaş, Kayseri'de AK Parti'ye büyük bir teveccüh olduğunu, hem emeklilere verdikleri bin lira ikramiye hem maaşların erken dağıtılmasının piyasada bir canlılık ortaya çıkardığını ve bayramla beraber insanların o mutluluğu yaşadıklarını belirtti.

Yarın sandıklarda olacaklarını aktaran Elitaş, görev yapacak müşahitlerin sandıklar kapandıktan sonra dikkatli olmasını istedi.

Elitaş, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün bu işlerde mahir olduğunu biliyoruz. Karşıdaki ittifakın da bu işlere tevessül etmemesi için hak neyse, hiç kimsenin oyunun başkasına geçmemesi üzerine normal ve adil bir şekilde sayım yapılmasına yardımcı olmaya çalışacağız." diye konuştu.

Sosyal medyada, "AK Parti'liler böyle böyle yapacak, Cumhur İttifakı'nı yapanlar şunu yapıyorlar" dendiğini ve aslında onların şifreli bir mesaj olduğunu ileri süren Elitaş, "Kendi takipçilerine nasıl hile yapacaklarını tarif etmeye çalışıyorlar. İşte, 'AK Parti'liler şunu götürürken bunu yapacak, mühürlenmiş sandıklar var kargaşa çıkaracak' diye ne yapmaları gerektiğini... Şifreli bir şekilde kendi militanlarının, kendi haşhaşilerinin yaptıkları önemli bir mesajdır. Ben sandık görevlisi olan Cumhur İttifakı'nın MHP'li, AK Parti'li, Büyük Birlik Parti'li kardeşlerime diyorum ki 'onları iyi okuyun', aynısını yapacaklar. Sakın ha sakın, buna meydan vermeyin, fırsat vermeyin." ifadesini kullandı.

- "Bugünlerde çöplüklerde bol bol resimler görebiliriz"

Sandıklarda görev yapacak müşahitleri uyaran Elitaş, şöyle konuştu:

"Bugünlerde çöplüklerde bol bol resimler görebiliriz, yarın akşamdan itibaren bir yerlerde yanan oy pusulalarını görebiliriz. Çuvallarla taşındığı ifade edilen oy torbalarını görebiliriz. Sakın ha sakın bunlara itibar etmeyin. Özellikle oy sayımı sırasında kavga çıkarabilirler, sandık müşahidi arkadaşlarıma diyorum ki, 'kavgada ne olur lütfen gözünüz sandıkta olsun, sandık alanını terk etmeyin' diyorum. Çünkü acayip bir fitnenin, fesadın ortaya çıkabileceği ve ilk defa oy sayımının geçerli oy ile geçersiz oy arasındaki çok ince çizginin olduğu bir dönemdeyiz. Mesela AK Parti'ye ve MHP'ye aynı anda vurursanız ittifakın ortak havuzuna gidiyor. AK Parti'ye ittifaka vurursanız, AK Parti'ye sayılıyor. Ortasına vurursanız yine havuza gidiyor. Büyük bir ağırlığı AK Parti tarafında ise AK Parti'ye sayılıyor. Yani bu anlamda bizim müşahit arkadaşlarımızın çok dikkatli olması lazım. Bu seçimde özellikle Fetullahçı Terör Örgütü'nün sosyal medyadan paylaştığı şifreli mesajlar bizim arkadaşlarımızın uyanık olmasının gerektiğinin en önemli göstergesi."

PARTNER'Şimdi hedef üniversite''Şimdi hedef üniversite'
Bakan Çavuşoğlu: Artık söz millette (2)Bakan Çavuşoğlu: Artık söz millette (2)
CHP ve MHP'den Manisa'da seçim yürüyüşüCHP ve MHP'den Manisa'da seçim yürüyüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri AK Parti Grup Başkanvekil Mustafa Elitaş

En Çok Okunan Haberler

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Muharrem İnce canlı yayında anketlerdeki son oy oranını açıkladı

Muharrem İnce canlı yayında anketlerdeki son oy oranını açıkladı

Yüzlercesi çırılçıplak! Rezalet büyüyor

Yüzlercesi çırılçıplak! Rezalet büyüyor

Muharrem İnce: Meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu

Muharrem İnce: Meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partilileri böyle uyardı: Bizi zora sokar

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partilileri böyle uyardı: Bizi zora sokar

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.