Elitaş, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün bu işlerde mahir olduğunu biliyoruz. Karşıdaki ittifakın da bu işlere tevessül etmemesi için hak neyse, hiç kimsenin oyunun başkasına geçmemesi üzerine normal ve adil bir şekilde sayım yapılmasına yardımcı olmaya çalışacağız." diye konuştu.

Elitaş, Kayseri'de AK Parti'ye büyük bir teveccüh olduğunu, hem emeklilere verdikleri bin lira ikramiye hem maaşların erken dağıtılmasının piyasada bir canlılık ortaya çıkardığını ve bayramla beraber insanların o mutluluğu yaşadıklarını belirtti.

Sosyal medyada, "AK Parti'liler böyle böyle yapacak, Cumhur İttifakı'nı yapanlar şunu yapıyorlar" dendiğini ve aslında onların şifreli bir mesaj olduğunu ileri süren Elitaş, "Kendi takipçilerine nasıl hile yapacaklarını tarif etmeye çalışıyorlar. İşte, 'AK Parti'liler şunu götürürken bunu yapacak, mühürlenmiş sandıklar var kargaşa çıkaracak' diye ne yapmaları gerektiğini... Şifreli bir şekilde kendi militanlarının, kendi haşhaşilerinin yaptıkları önemli bir mesajdır. Ben sandık görevlisi olan Cumhur İttifakı'nın MHP'li, AK Parti'li, Büyük Birlik Parti'li kardeşlerime diyorum ki 'onları iyi okuyun', aynısını yapacaklar. Sakın ha sakın, buna meydan vermeyin, fırsat vermeyin." ifadesini kullandı.

- "Bugünlerde çöplüklerde bol bol resimler görebiliriz"

Sandıklarda görev yapacak müşahitleri uyaran Elitaş, şöyle konuştu:

"Bugünlerde çöplüklerde bol bol resimler görebiliriz, yarın akşamdan itibaren bir yerlerde yanan oy pusulalarını görebiliriz. Çuvallarla taşındığı ifade edilen oy torbalarını görebiliriz. Sakın ha sakın bunlara itibar etmeyin. Özellikle oy sayımı sırasında kavga çıkarabilirler, sandık müşahidi arkadaşlarıma diyorum ki, 'kavgada ne olur lütfen gözünüz sandıkta olsun, sandık alanını terk etmeyin' diyorum. Çünkü acayip bir fitnenin, fesadın ortaya çıkabileceği ve ilk defa oy sayımının geçerli oy ile geçersiz oy arasındaki çok ince çizginin olduğu bir dönemdeyiz. Mesela AK Parti'ye ve MHP'ye aynı anda vurursanız ittifakın ortak havuzuna gidiyor. AK Parti'ye ittifaka vurursanız, AK Parti'ye sayılıyor. Ortasına vurursanız yine havuza gidiyor. Büyük bir ağırlığı AK Parti tarafında ise AK Parti'ye sayılıyor. Yani bu anlamda bizim müşahit arkadaşlarımızın çok dikkatli olması lazım. Bu seçimde özellikle Fetullahçı Terör Örgütü'nün sosyal medyadan paylaştığı şifreli mesajlar bizim arkadaşlarımızın uyanık olmasının gerektiğinin en önemli göstergesi."

