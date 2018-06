Buldan: 24 Haziran'da AKP'nin lale devri bitecek (2)

BULDAN: DEMİRTAŞ, ERDOĞAN'IN KORKULU RÜYASI OLMUŞ Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Şemdinli'nin ardından partisinin Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlediği mitinge katıldı. HDP'nin Hakkari milletvekili adayları Dr. Sait Dede, Özgür Zeydanoğlu, eski milletvekilleri Hamit Geylani, Esat Canan, partililer ve binlerce vatandaşın katıldığı Şehir Stadı'ndaki mitingde konuşan Pervin Buldan, 24 Haziran seçiminin ülkenin kaderini değiştirecek önemli bir tarih olduğunu söyledi. Buldan, "Artık zaferimiz var, başarımız var. Son final mitingimiz yarın Van'da olacak. Sezai Başkan buradaki mitinge katılıp, İzmir'i selamlayacak. Ben de İzmir'de olacağım ve böylece son mitinglerimizi tamamlamış olacağız. 2 gün sonra yapılacak olan seçimde herkes bir tercihte bulunacak, herkes bir tercih yapacak. Ya aydınlıktan yana bir tercih yapılacak ya da 'karanlığa devam' deyip, karanlığa oy basacaklar. Artık karanlık bir tarih değil, aydınlık bir gelecek istiyoruz" dedi. 'HALKIMIZ HEP BARIŞTAN YANA OLMUŞTUR' Barış dolu bir gelecek istediklerini ve Yüksekova'nın bir barış kenti olduğunu belirten Buldan şöyle konuştu: "Buradaki insanlar, burada yaşayan insanlar, her zaman barış mücadelesini vermiştir. Hiçbir zaman savaştan yana olmamıştır. Tercihlerini her zaman barıştan yana kullanmıştır. Buradan cezaevlerindeki yoldaşlarımıza, sizin temsilcilerinize, sevgili Abdullah Zeydan'a, Selma Irmak'a binlerce selam gönderiyoruz. Yine sizin iradeniz olacak olan, 24 Haziran tarihinde seçilecek olan ancak şu anda Diyarbakır Cezaevi'nde olan bir kadın arkadaşımız, sevgili Leyla Güven'e buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Size büyük bir haksızlık yapıldı. Kimi seçtiyseniz cezaevine gönderdiler. Biz o kayyum anlayışını, o beton anlayışını 24 Haziran tarihinde sandıklara gömeceğiz. Ve onlara ders vereceğiz. Sevgili cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaş ve Hakkari vekiliniz sayın Abdullah Zeydan, Edirne Cezaevi'nde beraber kalıyorlar. Zeydan bu konuda çok şanslı bir vekil. Çünkü sayın Demirtaş'ın mitingine bir tek sayın Zeydan katılıyor. Onun için çok şanslı. Demirtaş dört duvar arasında kendi başına mitingler düzenliyor. Ancak onları zindanlara koyan anlayış zannediyor ki; Selahattin Demirtaş'ın sesi hiçbir yere gitmiyor. Ama bugün görüyoruz, herkes Selehattin Demirtaş olmuş. Herkes birer Demirtaş olmuş. Selahattin Demirtaş'tan ve HDP'den öyle korkuyorlar ki; her gün bir iftira, bir yalan. Demirtaş, Recep Bey'in korkulu rüyası olmuş, her gece rüyalarına giriyor. Onun için de ne konuştuğunu bilmiyor. Ama haklı. Selehattin Demirtaş gibi bir insanı rüyasında görmek elbette ki kolay değil. Fakat 2 gün daha o rüyayı görecek, ondan sonra Selahattin Demirtaş'ı karşısında görecek. Bizi görmezlerden gelenlere en büyük cevabımızı 2 gün sonra vereceğiz." Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)