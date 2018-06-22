Buldan: 24 Haziran'da AKP'nin lale devri bitecek

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaptığı konuşmada, "24 Haziran tarihinde AKP'nin lale devri bitecek" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Şemdinli'de düzenlediği seçim mitinginde halka hitap etti. İlçedeki seçim bürosu önünde kalabalık tarafından karşılanan Buldan, burada yaptığı konuşmada, "Şemdinli halkı her zaman mücadelesine sahip çıktı. Hiç kimsenin önünde boyun eğmedi, diz çokmedi ve biat etmedi. Biz sizlerle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Buldan, Şemdinli halkının en güzel cevabını 24 Haziran'da sandıkta vereceğini belirterek, "Gelsinler görsünler; Şemdinli halkı yıkılmadı, dimdik ayakta" dedi.

ÇİLLER VE AĞAR ELEŞTİRİSİ

Eski başbakanlardan Tansu Çiller ve eski bakanlardan Mehmet Ağar'ın AK Parti'ye desteğini eleştiren Pervin Buldan, şunları söyledi:

"Zihniyet değişmedi, anlayış değişmedi. Bu anlayış, bugün AKP hükümetinin kurmuş olduğu itifakta ortaya çıktı. 90-95'li yılların provokatörleriyle, Mehmet Ağar ile Tansu Çiller ile kol kola yürüyorlardı. Şimdi aynı sahneyi paylaşıyorlar. Ama biz bu ülkeyi 90'lı yıllara götürmeyeceğiz. Halkların Demokratik Partisi'nin barışa olan inancı, adalete olan inancı, hukuka olan inancı, özgürlüklere olan inancı Allah'ın izni ile iki gün sonra 24 Haziran'da büyük bir zafer ile büyük bir başarı elde edecek. Buradan cezaevinde olan iki milletvekilimiz sevgili Abdullah Zeydan ve Selma Irmak'a binlerce selam gönderiyoruz. Siz, şimdi daha büyük bir sorumlulukla karşı karşıyasınız. Çünkü milletvekili adayımız şu anda cezaevinde. Sevgili Leyla Güven şu an cezaevinde. Ama ben inanıyorum ki Şemdinli halkı, Yüksekova halkı ve Hakkari halkı Leyla Güven'i bağrına basacak, iradesi olarak seçecek."