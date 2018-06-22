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Buldan: 24 Haziran'da AKP'nin lale devri bitecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 16:34 | Son Güncelleme

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaptığı konuşmada, "24 Haziran tarihinde AKP'nin lale devri bitecek" dedi.

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaptığı konuşmada, "24 Haziran tarihinde AKP'nin lale devri bitecek" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Şemdinli'de düzenlediği seçim mitinginde halka hitap etti. İlçedeki seçim bürosu önünde kalabalık tarafından karşılanan Buldan, burada yaptığı konuşmada, "Şemdinli halkı her zaman mücadelesine sahip çıktı. Hiç kimsenin önünde boyun eğmedi, diz çokmedi ve biat etmedi. Biz sizlerle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Buldan, Şemdinli halkının en güzel cevabını 24 Haziran'da sandıkta vereceğini belirterek, "Gelsinler görsünler; Şemdinli halkı yıkılmadı, dimdik ayakta" dedi.

ÇİLLER VE AĞAR ELEŞTİRİSİ

Eski başbakanlardan Tansu Çiller ve eski bakanlardan Mehmet Ağar'ın AK Parti'ye desteğini eleştiren Pervin Buldan, şunları söyledi:

"Zihniyet değişmedi, anlayış değişmedi. Bu anlayış, bugün AKP hükümetinin kurmuş olduğu itifakta ortaya çıktı. 90-95'li yılların provokatörleriyle, Mehmet Ağar ile Tansu Çiller ile kol kola yürüyorlardı. Şimdi aynı sahneyi paylaşıyorlar. Ama biz bu ülkeyi 90'lı yıllara götürmeyeceğiz. Halkların Demokratik Partisi'nin barışa olan inancı, adalete olan inancı, hukuka olan inancı, özgürlüklere olan inancı Allah'ın izni ile iki gün sonra 24 Haziran'da büyük bir zafer ile büyük bir başarı elde edecek. Buradan cezaevinde olan iki milletvekilimiz sevgili Abdullah Zeydan ve Selma Irmak'a binlerce selam gönderiyoruz. Siz, şimdi daha büyük bir sorumlulukla karşı karşıyasınız. Çünkü milletvekili adayımız şu anda cezaevinde. Sevgili Leyla Güven şu an cezaevinde. Ama ben inanıyorum ki Şemdinli halkı, Yüksekova halkı ve Hakkari halkı Leyla Güven'i bağrına basacak, iradesi olarak seçecek."

'AKP'NİN LALE DEVRİ BİTECEK'

AK Parti'nin Türkiye'ye hizmet yapmadığını öne süren Buldan, "16 yıldır bu ülkeyi yönettiler ama bu ülkede taş üstünde taş bırakmadılar. Şemdinli halkı bilir, Şemdinli esnafı bilir. Esnaf kan ağlıyor, esnaf siftah yapamadan dükkanını kapatmak zorunda kalıyor. Çünkü onların sorunu Şemdinli halkının sorunu değil. Onların sorunu Kürdü inkar etme sorunudur. Kürde yaklaşım sorunudur. Bu ülkeyi savaş politikalarıyla yönetenler, 24 Haziran da büyük bir hezimete uğrayacaklardır. HDP'nin büyük başarısıyla bü ülkenin barışı, bu ülkenin özgürlüğü gelecek. Bize güvenin, HDP'ye güvenin. Cezaevindeki yoldaşlara, Selahattin Demirtaş'a güvenin. İnanın 24 Haziran'da artık bu semalarda barış güvercinleri uçacak. Çünkü bu ülkeyi Selahattin Demirtaş yönetecek. Sizlerin yoldaşı yönetecek. Az kaldı. Selahattin Demirtaş, Abdullah Zeydan, Selma Irmak, Leyla Güven ve tüm yoldaşlarımız özgürlüklerine kavuşacak. Bu devran sona erecek. AKP'nin lale devri bitecek. Bu ülkede artık gül devri başlayacak. Sizler iki gün sonra sandık başına giderken, oylarınıza sahip çıkın. Sandıklarınıza sahip çıkın. Asla ve asla sandıklarınızı terk etmeyin. Çünkü bunlar büyük oynuyorlar. HDP'den korkuyorlar. Selahattin Demirtaş'tan korkuyorlar. Siz onların kabusu olmuşsunuz. Selahattin Demirtaş her gece rüyalarına giriyor. Ama, o rüya gerçekleşecek ve o rüyadan sonra Selahattin Demirtaş onların karşısına geçecek. Bundan kimsenin kaygısı olmasın" diye konuştu.

'HDP'Yİ BARAJ ALTINDA BIRAKMAK İSTİYORLAR'

HDP'nin baraj altından bırakılmak istendiğini söyleyen Buldan, "Bizi barajın altında bırakmak isteyecekler. Ama biz halkımızın cesaretine güveniyoruz, halkımızın kararlılığına güveniyoruz. Biliyoruz ki sandıklardan asla oy çalınmasına izin vermeyeceksiniz. Bunun için o iki günde de iyi bir örgütlenme ile sandıkları koruma programınızı il ve ilçe örgütleri ile birlikte yapacak, 24 Haziran'da bu meydanda özgürlük halaylarını hep birlikte çekeceğiz" dedi.

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Buldan: 24 Haziran'da AKP'nin lale devri bitecekBuldan: 24 Haziran'da AKP'nin lale devri bitecek
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