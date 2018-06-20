Buldan: 24 Haziran'da oylarınıza sahip çıkın

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, geleceği belirleyeceğini belirttiği 24 Haziran’daki seçimde oylara sahip çıkılmasını istedi.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Gaziantep'te partisince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Mitingde konuşan Buldan, seçmenlere sandıklara sahip çıkma çağrısında bulundu. 24 Haziran’dan sonra yürek yüreğe vererek mücadeleyi hep birlikte yürüteceklerini ifade eden Buldan şöyle konuştu:
"Sizlerden 24 Haziran'da hepinizden isteğimiz ve talebimiz oylarınıza sahip çıkın, sandıklarınıza sahip çıkın. Hala müşahit eksikliğimiz olduğunu biliyoruz. Sizlerden rica ediyorum buradan çıktıktan sonra her biriniz müşahit olmak için partimize başvuru yapın. Bu, bizim kaderimizi, geleceğimizi belirleyecek. Bu gelecek, Türkiye halklarının geleceği olacak. Bu gelecek, Türkler'in ve Kürtler'in bir arada kardeşçe yaşayacağı bir ülke olacak. Bu ülkeyi, herkesin birbirine öfkeyle baktığı bir ülke olmaktan çıkaracağız. Alevilerin ve Sünnilerin bir arada barış içinde yaşayacağı ülke olacak. Bu görev ve sorumlulukla, HDP'nin belirlediği milletvekili adaylarımızı mutlaka parlamentoya göndereceğiz. Onlar sizin sesiniz olacak. Sizi sorunlarınızı her alanda her yerde dile getirecekler."
Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor
24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı
24 Haziran seçimlerinde muhalefetin İstanbul'da bile müşahit açığı var
Dünyanın en büyük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
IŞİD, ünlü modeli böyle kandırmaya çalışmış!
Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı
Pentagon'dan son dakika F-35 açıklaması!
Son dakika... Dünyaca ünlü Toba Gölü'nde kayıp sayısı 178'e çıktı
Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum