Buldan: Bu coğrafyaya barış HDP ile gelecek

Mustafa KANLI/GAZIANTEP, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, siyasetin dışına atılmaya çalışıldıklarını ancak her şeye rağmen coğrafyaya barışın HDP ile geleceğine inandıklarını söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Gazikent Mahallesi'ndeki DBP Şehitkamil İlçe binası önünde, Milletvekili Mahmut Toğrul, milletvekili adayları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada toplanan kalabalığa konuşan ve 24 Haziran'da herkesin kaderini belirleyecek bir seçim yapılacağını söyleyen Buldan şöyle dedi:

"Bizi siyasetin dışına atmaya çalıştılar. Ancak biz her şeye rağmen bu coğrafyada barışın, demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüğün ancak ve ancak Halkların Demokratik Partisi'yle geleceğine yönelik inancımızı hiç yitirmedik. Bunun için 24 Haziran seçimlerine bu anlayışla yaklaşıyoruz. 24 Haziran tarihi herkesin kaderini belirleyecek bir seçim tarihidir. Bunun için herkes kararını iyi vermelidir ve oyunu kullanırken mutlaka vicdanının sesini dinlemelidir."

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