Buldan: Geçici OHAL kalktı, kalıcı OHAL hayata geçti

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Dün Meclis'ten geçen OHAL kanunu darbe uygulamalarını kalıcı hale getirmenin yasalarıdır. Geçici OHAL'in kalktığını, kalıcı OHAL'in hayata geçtiğini bir kez daha ifade etmek isteriz" dedi. Van'da 3 günlük kampa giren HDP milletvekilleri, kampın ikinci gününde Edremit ilçesindeki bir otelde toplantı yaptı. Toplantının açılış konuşmasını yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan kampı Van'da gerçekleştirmekten büyük onur ve mutluluk duyduklarını söyledi. 24 Haziran seçimlerinin ardandan ilk defa HDP grubunun bir araya geldiğini belirten Buldan, bugün yapacakları genel toplantıda, gelecekteki sürece dair bir yol haritası, bir politik hat belirlemek istediklerini söyledi. Seçim sürecinde yaşananlar ve uygulanan OHAL koşullarında yaşanan sıkıntıları değerlendireceklerini belirten Buldan, "24 Haziran'da elde ettiğimiz büyük başarıyı burada bir kez daha değerlendireceğiz. Eksikliklerimizi, yetmezliklerimizi elbetteki masaya yatıracağız. Ancak bundan sonra ne yapacağımız bizim için önemlidir. Türkiye halkları bugün bizim ne yapacağımızı bekliyor. İşte bu süreçte, 3 günlük toplantıda belirleyeceğimiz değerlendirmeler, belirleyeceğimiz yol haritası halklarımız ve Türkiye'nin geleceği açısından oldukça anlamlı ve önemlidir" diye konuştu. Buldan, dün Suruç katliamının yıl dönümü olduğunu ve insanların yaşamlarını yitirenler için çeşitli illerde bir araya geldiğini de belirterek, bu anmalarda insanların gözaltına alındığını söyledi. Suruç katliamında hayatını kaybedenleri anmanın kendilerinin büyük görevi olduğunu anlatan Buldan, ailelere başsağlığı dileyerek gözaltına alınanların da serbest bırakılmasını istediklerini söyledi. 24 Haziran seçimlerini değerlendiren Buldan, "24 Haziran seçim sonuçları bir kez daha HDP'siz bir Türkiye siyaseti olmayacağı gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Bu bizler için çok anlamlıdır. 15 Temmuz 2016'dan bu yana ülke derbe koşullarıyla yönetilmektedir. AKP iktidarı bu darbe koşullarını kendi lehine çevirerek bunu bir fırsat haline dönüştürmüştür. Her türlü haksızlığı ve hukuksuzluğu Türkiye halklarına dayatmıştır. OHAL ile yönetilen bir ülke, kayyumlar, milletvekili arkadaşlarımızın tutuklanması, vekilliklerinin düşürülmesi ve bütün bunların yaşandığı ortam, hukukun askıya alınması, darbe uygulaması olarak karşımıza çıkmıştır. 24 Haziran'a bu koşullarda girdik ve barajı aştık. Bu bizler açısından büyük bir başarı olarak nitelendirilmiştir. Eksikliklerimizi, yetmezliklerimizi tartışacağız, konuşacağız. Çok yoğun çalışma içine gireceğiz. HDP bu ülkenin umudu ve yarınıdır" dedi. Buldan, "Önümüzde çok zorlu bir süreç var. Demokratik siyaseti yükseltmemiz gereken bir siyasi süreçle karşı karşıyayız. Dün Meclis'ten geçen OHAL kanunu darbe uygulamalarını kalıcı hale getirmenin yasalarıdır. Geçici OHAL'in kalktığını, kalıcı OHAL'in hayata geçtiğini bir kez daha ifade etmek isteriz" diye konuştu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, şunları söyledi: "HDP'den seçilen 4 milletvekiline hızla soruşturmanın açılmasını asla kabul etmiyoruz. Arkadaşlarımız taziyelere gittiler. Bu bizim kültürümüzde olan bir şeydir. Elbetteki yaşamını yitiren insanlarımızın ailelerine gitmek bizim en büyük görev ve sorumluluğumzdur. Kim, neden dolayı yaşamını yitirmiş olursa olsun biz o ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz. İnsanların yaşamını yitirmemesi için yürüttüğümüz büyük bir mücadele var. Ama buna rağmen insanlar yaşamını yitiriyorsa eğer, bu çatışmalı süreçte hayatını kaybeden insanlarımızın aileleriyle birlikte olmak bizlerin görevidir. Bunu her zaman yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." Buldan'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.



PARTNER Dünyanın en korku veren havaalanları