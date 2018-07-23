HABER

Buldan: Leyla Güven haksız bir şekilde cezaevinde

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 17:03 | Son Güncelleme

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bir grup milletvekili ile birlikte Hakkari’de esnaf ziyaretinde bulundu.

Buldan: Leyla Güven haksız bir şekilde cezaevinde

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bir grup milletvekili ile birlikte Hakkari’de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası açıklama yapan Buldan, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in haksız bir şekilde cezaevinde tutulduğunu söyledi.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, beraberinde partisinin milletvekilleri Muazzez Orhan, Murat Sarısaç, Tayip Temel, Ebru Gülay, Sait Dede ve çok sayıda parti yöneticisi ile birlikte Hakkari'de esnafı ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Buldan, tutuklu HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in haksız bir şekilde cezaevinde tutulduğunu ileri sürerek, şöyle konuştu:
"Hakkari halkının seçmiş olduğu, halkın iradesi olan ve şu anda keyfi olarak cezaevinde tutulan Leyla Güven'in bir an önce serbest kalmasını, hem Hakkari halkıyla hem de yasama faaliyetlerini yürütmek üzere parlamentoda olmasını bir kez daha temenni ediyoruz."

FOTOĞRAFLI

Buldan: Leyla Güven haksız bir şekilde cezaevindeBuldan: Leyla Güven haksız bir şekilde cezaevindeBuldan: Leyla Güven haksız bir şekilde cezaevinde

PARTNER Mustafa Ceceli’yle şarkı yaptık, çöp oldu Mustafa Ceceli’yle şarkı yaptık, çöp oldu
İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!
İYİ Parti'den Bahçeli'ye cevap: İşine baksınİYİ Parti'den Bahçeli'ye cevap: İşine baksın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bakan yardımcıları belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bakan yardımcıları belli oldu

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

İYİ Parti'den Bahçeli'ye cevap: İşine baksın

İYİ Parti'den Bahçeli'ye cevap: İşine baksın

CHP'de kurultay için toplanan son imza sayısı açıklandı

CHP'de kurultay için toplanan son imza sayısı açıklandı

İYİ Parti'den Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına çok sert tepki: Kendisi sıtma nöbeti geçiriyor

İYİ Parti'den Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına çok sert tepki: Kendisi sıtma nöbeti geçiriyor

Bedelli askerlikte 21 gün teklifine CHP'den tepki! CHP'den gelire göre rakam teklifi

Bedelli askerlikte 21 gün teklifine CHP'den tepki! CHP'den gelire göre rakam teklifi

Meral Akşener'in 'istifa' kararına İYİ Partili isimden çarpıcı yorum

Meral Akşener'in 'istifa' kararına İYİ Partili isimden çarpıcı yorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.