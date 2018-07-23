Buldan: Leyla Güven haksız bir şekilde cezaevinde

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bir grup milletvekili ile birlikte Hakkari’de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası açıklama yapan Buldan, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in haksız bir şekilde cezaevinde tutulduğunu söyledi.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, beraberinde partisinin milletvekilleri Muazzez Orhan, Murat Sarısaç, Tayip Temel, Ebru Gülay, Sait Dede ve çok sayıda parti yöneticisi ile birlikte Hakkari'de esnafı ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Buldan, tutuklu HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in haksız bir şekilde cezaevinde tutulduğunu ileri sürerek, şöyle konuştu:
"Hakkari halkının seçmiş olduğu, halkın iradesi olan ve şu anda keyfi olarak cezaevinde tutulan Leyla Güven'in bir an önce serbest kalmasını, hem Hakkari halkıyla hem de yasama faaliyetlerini yürütmek üzere parlamentoda olmasını bir kez daha temenni ediyoruz."
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