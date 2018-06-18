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Buldan’dan 'Susurluk ittifakı' çıkışı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 20:34 | Son Güncelleme

Buldan’dan 'Susurluk ittifakı' çıkışı

Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) Buldan’dan 'Susurluk ittifakı' çıkışıBuldan’dan 'Susurluk ittifakı' çıkışıBuldan’dan 'Susurluk ittifakı' çıkışıBuldan’dan 'Susurluk ittifakı' çıkışı

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