Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

“AK Parti kurulduğu günden bu yana her girdiği seçimde iktidarı hedeflemiş ve milletimizin teveccühüyle hedefine ulaşmıştır” diyen Arınç, Cumhurbaşkanı’nın da milletin iradesine duyduğu önemi belirttiğini savunarak, “Millet iradesiyle gelen bir yönetimin ancak millet iradesiyle gideceğine vurgu yapmıştır” ifadelerini kullandı. Arınç, şöyle devam etti:

DEMOKRASİ VURGUNU

"Sayın Cumhurbaşkanımızın amacı muhalefetin özellikle menfi propaganda olarak yaymaya çalıştığı; 'Seçimi kaybetse de gitmez.', 'Seçim güvenliği yok, bu iş diktatörlüğe gider' v.s söylemlerine karşılık demokrasi vurgusu yapmaktır.

"AK Parti'nin millet iradesine dayalı demokrasi anlayışının temeli seçimle gelenin seçimle gitmesidir.

"24 Haziran seçimlerinde aziz milletimizin güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne destek vereceğine, aynı şekilde parlamento çoğunluğu ile güçlü bir yasama oluşturacağına inancımız tamdır."

