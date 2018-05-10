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Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2018 17:39 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Yardımcısı ve TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın salı günü AKP Grup Toplantısı’nda dile getirdiği “Milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözlerinin ‘demokrasi vurgusu’ anlamına geldiğini söyledi.

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

“AK Parti kurulduğu günden bu yana her girdiği seçimde iktidarı hedeflemiş ve milletimizin teveccühüyle hedefine ulaşmıştır” diyen Arınç, Cumhurbaşkanı’nın da milletin iradesine duyduğu önemi belirttiğini savunarak, “Millet iradesiyle gelen bir yönetimin ancak millet iradesiyle gideceğine vurgu yapmıştır” ifadelerini kullandı. Arınç, şöyle devam etti:

DEMOKRASİ VURGUNU

"Sayın Cumhurbaşkanımızın amacı muhalefetin özellikle menfi propaganda olarak yaymaya çalıştığı; 'Seçimi kaybetse de gitmez.', 'Seçim güvenliği yok, bu iş diktatörlüğe gider' v.s söylemlerine karşılık demokrasi vurgusu yapmaktır.

"AK Parti'nin millet iradesine dayalı demokrasi anlayışının temeli seçimle gelenin seçimle gitmesidir.

"24 Haziran seçimlerinde aziz milletimizin güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne destek vereceğine, aynı şekilde parlamento çoğunluğu ile güçlü bir yasama oluşturacağına inancımız tamdır."

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Bülent Arınç tamam devam tamam-devam

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Hdp pkk dhkpc chp ve digerleri TAMAM diyorsa ben inadına DEVAM diyorum...! cunku daha lideriyle cumhurbaskani adayınin anlasamadigi parti olan chp mi yonetecek bu ulkeyi...her kongrenizde nasil birnirinizi yediginizi izletiyorken simdi de ulkeyi batırışınızı mı izleyelim...!?
tükürdüğünü yalayan şahıs
Damadı kurtardı ya her türlü yalamaya devam.
AK PARTİNİN MİLLET İRADESİNE DAYALI DEMOKRASİ ANLAYIŞININ TEMELİ ŞEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİTMELİDİR AÇIKLMASINA KARGALAR BİLE GÜLER İŞTEN ATILAN BELEDİYE BAŞKANLLARI İÇİN NE DEMELİ TAMAM AGA TAMAM
tamam diyemez ki, yada ben öyle tahmin ediyorum. geçmiş meselesi.
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI HENÜZ AÇIKLANMADAN ÖNCE NEYE İSTİNADEN SARAYA APAR TOPAR ÇAĞRILDI BU ZAT? YAZIK ACINACAK HALDE.
mıllet ıradesı ıle geldn fetocu başkanlarını babanı rte gorevddn almadımı
cumhur başkanı bu adamı fetocu dıye partıden uzaklaştırmamışmıydı yanlış hayırlamıyorsamkozmık odayı acıtırıp askerı sırları deşifre eden bu şahıs degılmıydı yınemı kol kola gırdı ler...
Ya arınç bey, sen neyin kafasını yaşıyorsun ? parti içinde biz özümüzden saptık diye eroğanı eleştiriyordun , en baş muhalefettin ne oldu da desdeklemeye başladın. Geçenlerde reis seni yanına çağıdı konuştunuz veya o konuştu sen dinledin , artık sana neler söylediyse bayağı etkisi olmuş sende anlaşılan
Fetoya her istediğini verenler kozmik odadaki bilgileri cia veren TÜRK ordusuna ERGENEKON BALYOZ kumpaslarini kuran TÜRKLÜK düşmanı PAPA çocuklarına karşı OĞUZ boylu BOZKURT soylular olarak AKŞENER diyoruz.. TAMAM
sen degılmıydın bana suikast yapacaklar dıyen sahtekar utanmadan bırde halkın önüne cıkıyosun ülkenın ordusuna kumbas başısın sen keser dönmeye başladı görecez sonunuzu
KORKMA. T A M A M de. arınç. sonu ne olursa olsun. Ülke bu adamdan kurtulsun. en çok seni öldürrcekler. olsun. Nice KOÇYİĞİTLER kurban oldu bu ülkeye
Ah Bülent Arınç ahhh tarih hepinizi yazacak tüm bu zulmün ahın altında kalıp gideceksiniz,sattınız kendinizi. 3 günlük dünya için ahiretinizi yaktınız tüm memleketi uyuttunuz vallahi hesabını veremeyeceksiniz...
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