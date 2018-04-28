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Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2018 16:02 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili Twitter'dan paylaşımlarda bulundu.

Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması

Bülent Arınç'tan çarpıcı Abdullah Gül paylaşımı. Abdullah Gül'ün aday olmayacağını açıklamasıyla ilgili olarak sözlerini değerlendiren Arınç, "11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’e de teşekkürlerimi sunarım." dedi.

İşte Arınç'ın açıklaması:

İçeriden ve dışarıdan birçok saldırı altında olan devletimizi daha demokratik, daha müreffeh, daha adil bir geleceğe taşımak için çalışacak Ak Parti kadroları üzerinden yapılacak hiçbir spekülasyonu kabul etmemiz mümkün değildi.

Bugün yaptığı açıklamayla bu düşüncelerimizi teyit eden 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’e de teşekkürlerimi sunarım. Üzerimize düşen tek görev her iyi AK Partili'nin yapacağı gibi seçimlere kalan kısa süre içerisinde daha çok çalışmaktır.

Bundan sonra herkesin üslubuna dikkat ederek, birbirine karşı saygılı davranmasını ve gerginlikten kaçınmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle tekrardan seçimlerin ülkemize huzur, refah ortamı getirmesini diliyorum.

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24 haziran seçimleri Abdullah Gül Bülent Arınç

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