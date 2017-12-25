HABER

Bülent Tezcan : Bu KHK'yı Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz (1)

POLİTİKA HABERLERİ | 25.12.2017 16:21 | Son Güncelleme 11 saat önce

ANKARA, (DHA) - CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanan MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

KHK'daki 'Sivillere ceza muafiyeti' tartışmaları ile ilgili olarak Bülent Tezcan, "Buradan demokrasi değil, faşist rejimler çıkar. Türkiye bu noktaya doğru sürüklenmiştir. Militarist bir toplum, militarist bir devlet yaratılmaya çalışılıyor" dedi. Bülent Tezcan, "17 aydır Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıda en önemli vebal sahibi Anayasa Mahkemesi'dir. Bu KHK'yı Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Daha önce götürdüğümüzü reddetmiş olmasına rağmen bir kere daha onlara günahlarını affettirme fırsatı vereceğiz" dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...

Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...

İBB Tuzla'da paniğe neden olan kokunun sebebini açıkladı

İBB Tuzla'da paniğe neden olan kokunun sebebini açıkladı

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini yalanladı: Hatırlamıyorum

Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini yalanladı: Hatırlamıyorum

Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...

Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan Ürdün Kralı ile görüştü: ABD'ye 'yapıcı uyarı' mutabakatı

Erdoğan Ürdün Kralı ile görüştü: ABD'ye 'yapıcı uyarı' mutabakatı

Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...

Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...

Devlet Bahçeli'den son KHK'larla ilgili hükümete tam destek

Devlet Bahçeli'den son KHK'larla ilgili hükümete tam destek

İYİ Parti'den KHK tepkisi: Derin bir devlet krizi!

İYİ Parti'den KHK tepkisi: Derin bir devlet krizi!

Abdullah Gül'den AK Parti'ye KHK tepkisi: Kaygı verici

Abdullah Gül'den AK Parti'ye KHK tepkisi: Kaygı verici

Son dakika! OHAL sona mı eriyor? Kafaları karıştıran açıklama

Son dakika! OHAL sona mı eriyor? Kafaları karıştıran açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.