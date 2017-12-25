Bülent Tezcan : Bu KHK'yı Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz (3)

ANKARA, (DHA) - CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanan MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. KHK'daki 'Sivillere ceza muafiyeti' tartışmaları ile ilgili olarakBülent Tezcan, "Buradan demokrasi değil, faşist rejimler çıkar. Türkiye bu noktaya doğru sürüklenmiştir. Militarist bir toplum, militarist bir devlet yaratılmaya çalışılıyor" dedi.Bülent Tezcan,"17 aydır Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıda en önemli vebal sahibi Anayasa Mahkemesi'dir. Bu KHK'yı Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Daha önce götürdüğümüzü reddetmiş olmasına rağmen bir kere daha onlara günahlarını affettirme fırsatı vereceğiz" dedi.
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