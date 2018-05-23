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Bülent Tezcan'dan Eren Erdem'e yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 15:54 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP'de liste dışı kalan Eren Erdem'in "MİT TIR'ları belgelerini Tezcan'dan aldım" sözlerine yanıt verdi.

Bülent Tezcan'dan Eren Erdem'e yanıt

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan , Eren Erdem 'in " Zaman gazetesine Genel Başkan'ın talimatıyla gittim, MİT TIR'ları belgelerini Tezcan'dan aldım" sözlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Tezcan daha önce MİT TIR'larına ilişkin belgeleri Meclis'te açıkladığını ve o toplantı sonrasında da o belgeleri isteyen gazetecilere verdiğini belirtti. Tezcan, CHP Milletvekili Eren Erdem 'in de o dönemde gazetecilik yaptığını söyledi.

'BU İŞ BU KADAR BASİTTİR'

Tezcan, "Her namuslu siyasetçi, böyle bir belgeyi bulduğu zaman açıklar" dedi ve devamında şunları söyledi: "Her namuslu gazeteci böyle bir belgeyi yazar ve takip eder Her namuslu siyasetçi de söylediği sözün arkasında durur Bu iş bu kadar basittir." (Cumhuriyet)

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Tezcan Eren Erdem mit tırları

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