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Bülent Tüfenkci: Seçimlerin kazananı Erdoğan, kaybedeni Kılıçdaroğlu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 12:31 | Son Güncelleme

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 24 Haziran seçimleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu seçimlerin net iki sonucu var.

Bülent Tüfenkci: Seçimlerin kazananı Erdoğan, kaybedeni Kılıçdaroğlu

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 24 Haziran seçimleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu seçimlerin net iki sonucu var. Kazananı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız. Kaybedeni de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu" dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Meclis'e kaydını yaptırdı. Kayıt işlemlerinin ardından Malatya'nın meşhur kayısısından ikram eden Bülent Tüfenkci, 24 Haziran seçimlerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"24 Haziran'da yapılan seçimlerle beraber milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk uygulamasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve başkanlığında bir hükümetle hayata geçmesini istedi. İnşallah kısa zamanda da hayata geçecek. Bu yeni dönem özellikle güvenliğin, ekonominin, refahın, eğitim, hukukun daha fazla hissedildiği bir dönem olacak. Bu seçimlerin net iki sonucu var. Kazananı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız. Kaybedeni de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Zaten gelişmeler de bunu gösteriyor. Ve inanıyorum ki onlar da bu sonuçlardan ders çıkararak yeni döneme, yeni Türkiye'nin gerektirdiği şekilde, Türkiye'nin birlik beraberliği kalkınması yolunda muhalefeti iktidarıyla herkes elinden gelen gayreti gösterir. Yeni oluşacak bürokrasi ve hükümet modeliyle Türkiye inşallah çok daha iyi noktalara getirilecek."
Tüfenkci, CHP'de olağanüstü kurultay çağrısının hatırlatılması üzerine, "Bir kere cumhurbaşkanlığı adayının liderinin dışında kendi parti içinde birisinin olması ve partisinin üzerinde oy olması bana göre de orada hem liderliği sorgulatır hem de yeniden yapılanma gerektiği noktasında az çok siyaseti bilenler böyle olması gerektiğini söylüyorlar. Ama bu CHP'nin kendi iç işleri" dedi.
Bülent Tüfenkci, yerel seçimlerin erkene alınacağı yönündeki iddialara ilişkin, "Arkadaşlarımızın genel anlamıyla birtakım söylemleri oldu. Bana göre erken seçim değil de zamanında yapılması gerekir diye söylüyorum" ifadelerini kullandı.

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Bülent Tüfenkci: Seçimlerin kazananı Erdoğan, kaybedeni KılıçdaroğluBülent Tüfenkci: Seçimlerin kazananı Erdoğan, kaybedeni Kılıçdaroğlu

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