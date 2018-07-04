Bülent Tüfenkci: Seçimlerin kazananı Erdoğan, kaybedeni Kılıçdaroğlu

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 24 Haziran seçimleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu seçimlerin net iki sonucu var. Kazananı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız. Kaybedeni de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Meclis'e kaydını yaptırdı. Kayıt işlemlerinin ardından Malatya'nın meşhur kayısısından ikram eden Bülent Tüfenkci, 24 Haziran seçimlerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"24 Haziran'da yapılan seçimlerle beraber milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk uygulamasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve başkanlığında bir hükümetle hayata geçmesini istedi. İnşallah kısa zamanda da hayata geçecek. Bu yeni dönem özellikle güvenliğin, ekonominin, refahın, eğitim, hukukun daha fazla hissedildiği bir dönem olacak. Bu seçimlerin net iki sonucu var. Kazananı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız. Kaybedeni de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Zaten gelişmeler de bunu gösteriyor. Ve inanıyorum ki onlar da bu sonuçlardan ders çıkararak yeni döneme, yeni Türkiye'nin gerektirdiği şekilde, Türkiye'nin birlik beraberliği kalkınması yolunda muhalefeti iktidarıyla herkes elinden gelen gayreti gösterir. Yeni oluşacak bürokrasi ve hükümet modeliyle Türkiye inşallah çok daha iyi noktalara getirilecek."