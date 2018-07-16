Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, OHAL'in 18 Temmuz'da sona ereceğini belirterek bedelli askerlikle ilgili ise, "Ak Parti'nin, bugüne kadar vaat edip de yapmadığı hiç bir düzenleme olmadı. Şahsi kanaatim Ekim ayı gibi gündeme geleceğini ifade etmek istiyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, OHAL sonrası düzenleme ve bedelli askerlikle ilgili soruları yanıtladı.

OHAL'in 18 Temmuz'da sona ereceğini belirten Turan şöyle konuştu: "18 Temmuz itibariyle OHAL nihayete eriyor. Biz asla OHAL taleplisi değildik. Karşılaştığımız zorluklarla beraber anayasamızda öngörülen OHAL'i başlattık. FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile çok muazzam bir kavga etme onların ihracı başta olmak üzere mücadele etme imkanı verdi. Dönüp arkaya baktığımızda 2 yıl içinde çok büyük mesafe alındığını ancak nihayete ermediğini hep birlikte takip ediyoruz. İstiyoruz ki OHAL'deki terörle mücadelemiz aynı kararlılıkla hep devam etsin. istiyoruz ki hukuk zemini içinde bu mücadelemiz devam etsin. OHAL kaldırılıyor nokta. Zaman zaman muhalefet tarafından OHAL'e kılıf buluyorlar. Farklı kanunlarla adım atıyorlar gibi haksız bir eleştiri ile karşılaşıyoruz. Tekrar ediyorum; OHAL 18 Temmuz itibariyle Türkiye'nin gündeminden kalkacaktır.