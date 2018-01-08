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Bülent Turan TBMM'de açıklama yaptı 1

POLİTİKA HABERLERİ | 08.01.2018 17:36 | Son Güncelleme 35 dakika önce

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