Bülent Turan’dan CHP’ye ’Abdullah Gül’ cevabı

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, TBMM’de açıklama yaptı. Turan, torba yasanın görüşüleceğini belirterek, torba yasanın araç sahiplerini, üniversiteleri ilgilendirdiğini söyledi. Turan, Askeri Yüksek İdare Mahkemeleri’nin karar vermesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin usulünde karar vermesinde şerhi olduğunu belirterek, Askeri Yüksek İdare Mahkemeleri’nde aynı davaların açılabileceğini ifade etti.

Turan, sandık güvenliğine ilişkin soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Şu an bize gelen bir teklif yok. Sadece eleştiriler duyuyoruz. 16 Nisan referandumu geride kaldı. Millet bize bir görev verdi, bu görevin gereği olarak yapılan uyum yasaları sadece AK Parti’nin meselesi değil. Bu saatten sonra olacak her düzenleme aslında tüm partilerin bize katma değer üretmesiyle hayata geçecek düzenlemeler. 16 Nisan yokmuş gibi davranmak, kendilerine fiilen yaptığı ittifak anlayışını bizim resmi olarak yapma hakkını vermemizin bir tartışma konusu olmaması lazım. İttifak diye ifade edilen Meclis’te kanun teklifinde sadece birkaç madde. Tümü ittifak değil. İttifakın öne çıkmasını garipseyerek karşılıyorum. İttifak Türkiye’de olmamış gibi yorumlanıyor. CHP Genel Başkan Yardımcılarından ’ailemizde birimiz HDP’ye, birimiz CHP’ye oy verdik’ dediğini duymadık mı? Biz benzer çalışmaların, milletvekili adaylıklarının taşınmasını görmedik mi? Bu kanun teklifi MHP ile AK Parti’nin ittifakını düzenlemiyor. Seçimlerde resmi olarak ittifak yapma hakkı veriyor. AK Parti ile MHP ittifak kararı, bunu sanki iki parti için yapıyormuş gibi algılattı. İsteyen parti ittifak yapar, isteyen yapmaz."

Seçim güvenliği konusunda CHP’ye kapılarının açık olup olmadığına yönelik soru üzerine Turan, "Hiç polemik olacak mesele yok. Buna rağmen gözden kaçırdığımız mesele varsa, önersinler. Siz bir meseleyi ciddiye almak istemiyorsanız, çok komik gerekçeler bulabilirsiniz. Seçim günü sadece 3 saat görev alan bir memurun hata yapmasından kaynaklı bir faturayı seçmene ödetmeyelim diyoruz. Bunun seçim güvenliği ile ne alakası var? Bunun dışında kolluk kuvvetlerinin sandık bölgesine girmesi eleştiriliyor. Polis, kolluk kuvvetleri asla sandık bölgesine gelmeyecek. Sandık Kurulu Başkanı talebi doğrultusunda talebin karşılanması için girebilecek deniyor" şeklinde konuştu.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine yönelik soruya Turan, "Şeker fabrikaları veya diğer özelleştirmeler yapılırken kamuya olan yük azaltılsın diyerek yapılan çalışmalar. Bununla ilgili Maliye Bakanlığımız, ilgili bürokratlar çalıştılar. Türkiye’nin faydasına olan her türlü adımı atmaya hazırız" yanıtını verdi.

Abdullah Gül’ün adaylığına ilişkin CHP’li vekilin açıklamasına yönelik soruya ise Turan, "Bir CHP’li vekilin ’Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı adaylığına oy veririm’ demesi, bizim için anıtı dikilecek bir yaklaşım. Çünkü biz Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığından sonra CHP’nin resepsiyonlara gelmediğini, Cumhurbaşkanına eşinden dolayı hakaretler yapıldığını, Türkiye’yi gerdiklerini biliyoruz. Yedi sekiz sene önce olmaz dedikleri, savaşırcasına karşı çıktıkları bir kişiye bugün ’aday ol’ diye bakmaları onların acziyetini gösteriyor" diye cevap verdi.

Bayrak asma konusunda ise Turan, "CHP’nin son dönemde aldığı kararı ders olarak yorumlamak istiyoruz. Çünkü uzun zamandan beri tek millet, tek bayrak anlayışı ile ilgili sorunları olduğunu herkes biliyor. Biz bayrak kampanyasını ilk defa başlatmadık. Şimdiye kadar bu konuda mesafeli olup da, Hakkari mitingi başta olmak üzere birçok mitinginde eksik davranmakla beraber bugün bunu söylemelerini takdirle karşılıyorum. ’Türk bayrağı asın’ diyen Genel Başkan, ’PYD komşunuz olsun sorun yok’ diyen Genel Başkan Yardımcısına Türk bayrağı astıracak mı? ’Türk bayrağı asın’ diyen Genel Başkan, ’PYD terör örgütü müdür değil midir elimizde istihbarat yok’ diyen Genel Başkan Yardımcısına astıracak mı" ifadelerini kullandı.