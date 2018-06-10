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Bulgaristan Başbakanı Borisov Türkiye'ye geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 15:13 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, 13 Haziran'da Türkiye'ye ziyarette bulunacak Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile İzmir'de görüşecek - Yıldırım ile Borisov'un görüşmesinde ekonomi, enerji ve kültürel ikili iş birliği konuları ele alınacak

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 13 Haziran'da Türkiye'ye gelecek.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan Başbakanı Borisov, Türkiye ziyareti kapsamında Başbakan Binali Yıldırım ile Başbakanlık İzmir Ofisi'nde bir araya gelecek.

Yıldırım ile Borisov'un görüşmesinde ekonomi, enerji, kültürel ikili iş birliği ve soydaşlarla ilgili konuların yanı sıra bölgesel meseleler de ele alınacak.

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