Bulgaristan Başbakanı Borisov Türkiye'ye geliyor

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 13 Haziran'da Türkiye'ye gelecek.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan Başbakanı Borisov, Türkiye ziyareti kapsamında Başbakan Binali Yıldırım ile Başbakanlık İzmir Ofisi'nde bir araya gelecek.

Yıldırım ile Borisov'un görüşmesinde ekonomi, enerji, kültürel ikili iş birliği ve soydaşlarla ilgili konuların yanı sıra bölgesel meseleler de ele alınacak.

