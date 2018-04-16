Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Sırbistan ile anlaşma imzalanmadıkça Kosova’nın Avrupa Birliği (AB) ile bütünleşmesinin söz konusu olamayacağını belirtti.

Resmi bir ziyaret için geldiği Kosova’da Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile bir araya gelen AB’nin dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan Başbakanı Borisov, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kosova ve Sırbistan’a sorunlarını çözmeleri çağrısında bulunan Başbakan Borisov, Balkan ülkelerinin büyük bir bölümünün vize muafiyeti kapsamına alındığını hatırlatarak, Kosova’nın AB tarafından belirlenen kriterlerin yerine getirilmesinde önemli mesafe aldığını kaydetti. Borisov, "Kosova ile Sırbistan aralarında ne kadar yakınlık kurarsalar, o kadar da AB ile entegrasyon süreçlerine yakın olacaklardır. Taraflara tavsiyeler veremem ancak tecrübe ve birikimlerimizi paylaşabiliriz. Sırbistan ile barış anlaşması imzalanmadan Kosova’nın AB ile bütünleşmesi mümkün olmayacak" dedi.

Başbakan Borisov, “Sırbistan ile anlaşma imzalamamanız durumunda ne Sırbistan ne de Kosova AB’ye üye olacak. AB iki ülkenin var olan anlaşmazlıklarla AB’ye girmesini istemiyor” dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi de, AB’nin ancak Kosova ve tüm güneydoğu Avrupa ülkelerinin AB’nin parçası olması durumunda eksiksiz olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Thaçi, “Kosova ve tüm güneydoğu Avrupa ülkelerinin AB’nin parçası olması, sadece barış ve istikrar değil, çok yönlü refahın artması anlamına da gelmektedir” şeklinde konuştu.

Borisov, Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ile de bir araya geldi.