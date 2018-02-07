HABER

Bulgaristan parlamentosunda çifte vatandaşlık tartışması

POLİTİKA HABERLERİ | 07.02.2018 18:45 | Son Güncelleme

Bulgaristan parlamentosunda, Türkiye’de ikamet eden ve çifte vatandaşlığa sahip Bulgaristan göçmenlerinin yakınlarına da vatandaşlık verilmesi teklifi tartışmalara neden oldu.Bulgar parlamentosunun bugünkü oturumunda Türkiye’de yaşayan ve çifte vatandaşlığa sahip Bulgaristan göçmenlerinin yakınlarına da vatandaşlık verilmesi teklifi tartışmalara sebep oldu.

Bulgaristan parlamentosunda, Türkiye’de ikamet eden ve çifte vatandaşlığa sahip Bulgaristan göçmenlerinin yakınlarına da vatandaşlık verilmesi teklifi tartışmalara neden oldu.
Bulgar parlamentosunun bugünkü oturumunda Türkiye’de yaşayan ve çifte vatandaşlığa sahip Bulgaristan göçmenlerinin yakınlarına da vatandaşlık verilmesi teklifi tartışmalara sebep oldu. Üyelerinin çoğunluğunu ülkedeki Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) tarafından parlamentoya taşınan teklif oylamaya sunuldu.
HÖH’ün teklifine aşırı tepki gösteren diğer siyasi parti milletvekilleri “ret” oyu kullandı.
HÖH, Bulgar Vatandaşlığı Yasası’nda değişiklik yapılarak, 1990 yılı öncesinde ikili göç anlaşmaları ile Türkiye’ye yerleşen Bulgaristan doğumlu Türklere tekrar Bulgar vatandaşlığı verilmesini istiyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mutlu Kaya'dan kötü haber!

Mutlu Kaya'dan kötü haber!

Erdoğan işaret etmişti, düğmeye basıldı! 'Türk' ibaresi kaldırılıyor

Erdoğan işaret etmişti, düğmeye basıldı! 'Türk' ibaresi kaldırılıyor

Canlı yayında çılgına döndü! 'Sen çiftleşmiş bir hayvansın'

Canlı yayında çılgına döndü! 'Sen çiftleşmiş bir hayvansın'

Zeytindalı Harekatı rahatsız etti! Türkiye'ye karşı birleştiler!

Zeytindalı Harekatı rahatsız etti! Türkiye'ye karşı birleştiler!

15 Temmuz'da Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada karar

15 Temmuz'da Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada karar

Hakan Fidan Suriye'de mi?

Hakan Fidan Suriye'de mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İHİK’e 9 bin 763 başvuru geldi

İHİK’e 9 bin 763 başvuru geldi

Gençlik kollarından Çelik’e ziyaret

Gençlik kollarından Çelik’e ziyaret

Genç MÜSİAD’dan siyasilerle iş birliği mesajı

Genç MÜSİAD’dan siyasilerle iş birliği mesajı

CHP'li Arık: Tomarza'da 4 caminin imamı yok

CHP'li Arık: Tomarza'da 4 caminin imamı yok

Karesi meclisinden Afrin mesajı

Karesi meclisinden Afrin mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran’da mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran’da mevkidaşıyla görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.