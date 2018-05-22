Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İlk defa Kudüs'ün statüsünü ihlal edecek ve oraya büyükelçiliğini taşıyacak ülkelere karşı hangi yaptırımları uygulayacağız, bunu çalışıyoruz. Bundan sonra yaptırım var, önlem var, tedbir var." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığının yatırımlarından 166 milyon liralık 10 tesisin toplu temel atma ve açılış töreninde yaptığı konuşmada, İsrail'in katliamlarına yönelik şu ana kadar 50 civarında dışişleri bakanı ve uluslarası örgüt genel sekreteri ve yöneticileriyle görüştüklerini bildirdi.

"Tüm dünyayla görüşerek artık İsrail'in hesap vermesini sağlayacağız." diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Hesap verecek. Ayrıca bir soruşturma komisyonu. Yani buraya bir soruşturma komisyonu kurup, göndereceğiz ve İsrail'in buradaki ihlalleri açıkça ortaya çıkacak. İlk defa İslam dünyası bir karar aldı. Filistinli kardeşlerimizin, Kudüs'ün korunması için uluslararası oraya bir güç göndereceğiz. Bundan sonra İsrail, istediği zaman Filistinli kardeşlerimize saldıramayacak ve tabii ki bunu uluslararası camiayla Birleşmiş Milletlerle beraber yapacağız. Çünkü bu sadece biz Müslümanların derdi, sorunu değil. Üç semavi dinin, üç semavi dine inanların sorunu ve sorumluluğu."