HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Bundan sonra yaptırım var, önlem var, tedbir var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2018 17:25 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (2): - "İlk defa Kudüs'ün statüsünü ihlal edecek ve oraya büyükelçiliğini taşıyacak ülkelere karşı hangi yaptırımları uygulayacağız, bunu çalışıyoruz. Bundan sonra yaptırım var, önlem var, tedbir var" - "Bundan sonra susmayacağız, sadece çağırıp kınamayacağız bundan sonra. Karşı adımlarımızı atacağız ve bunların atacağı yanlış adımların da önüne geçeceğiz" - "İşte bu yüzden Türkiye'nin çok daha güçlü olması lazım. Güçlü Türkiye için kritik gün, 24 Haziran'dır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İlk defa Kudüs'ün statüsünü ihlal edecek ve oraya büyükelçiliğini taşıyacak ülkelere karşı hangi yaptırımları uygulayacağız, bunu çalışıyoruz. Bundan sonra yaptırım var, önlem var, tedbir var." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığının yatırımlarından 166 milyon liralık 10 tesisin toplu temel atma ve açılış töreninde yaptığı konuşmada, İsrail'in katliamlarına yönelik şu ana kadar 50 civarında dışişleri bakanı ve uluslarası örgüt genel sekreteri ve yöneticileriyle görüştüklerini bildirdi.

"Tüm dünyayla görüşerek artık İsrail'in hesap vermesini sağlayacağız." diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Hesap verecek. Ayrıca bir soruşturma komisyonu. Yani buraya bir soruşturma komisyonu kurup, göndereceğiz ve İsrail'in buradaki ihlalleri açıkça ortaya çıkacak. İlk defa İslam dünyası bir karar aldı. Filistinli kardeşlerimizin, Kudüs'ün korunması için uluslararası oraya bir güç göndereceğiz. Bundan sonra İsrail, istediği zaman Filistinli kardeşlerimize saldıramayacak ve tabii ki bunu uluslararası camiayla Birleşmiş Milletlerle beraber yapacağız. Çünkü bu sadece biz Müslümanların derdi, sorunu değil. Üç semavi dinin, üç semavi dine inanların sorunu ve sorumluluğu."

- "Museviler Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyor"

Dünyadaki Musevilerin, kendilerini siyonistlerden ayıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, İsrail'in katliamlarını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na taşıma kararında olduklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Çok daha önemli bir şey. İlk defa Kudüs'ün statüsünü ihlal edecek ve oraya büyükelçiliğini taşıyacak ülkelere karşı hangi yaptırımları uygulayacağız, bunu çalışıyoruz. Bundan sonra yaptırım var, önlem var, tedbir var. Bundan sonra susmayacağız, sadece çağırıp kınamayacağız bundan sonra. Karşı adımlarımızı atacağız ve bunların atacağı yanlış adımların da önüne geçeceğiz. İşte bu yüzden Türkiye'nin çok daha güçlü olması lazım. Güçlü Türkiye için kritik gün, 24 Haziran'dır."

- "Manavgat Devlet Üniversitesini kuracağız"

Bakan Çavuşoğlu, Antalya’nın son 15 yılda her alanda büyük hizmetler aldığını söyledi.

Hedeften şaşmayacaklarını ifade eden Çavuşoğlu, kente yapılan 39 milyar lira yatırımın yaklaşık 10 milyar liralık kısmının ulaşım alanında gerçekleştiğini vurguladı.

Manavgat’a da büyük hizmetler yapıldığını aktaran Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte Manavgat’ımıza birkaç fakülte kazandırıp, Manavgat Devlet Üniversitesini Manavgat’a kuracağız. Bu bizim sözümüzdür, sözümüzde duracağız." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye ekonomisinin 15 yıl öncesiyle kıyaslandığında övünülecek noktada olduğunu belirterek, bu noktada kalınamayacağına dikkati çekti.

Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 45 artışın sevindirici olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, ülkenin her alanda gelişimi için daha fazlasının yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

(Bitti)

PARTNERBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne haldeBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne halde
Demirel'in doktoru, İYİ Parti'nin Isparta'da liste başı oldu (2)Demirel'in doktoru, İYİ Parti'nin Isparta'da liste başı oldu (2)
İzmir'de CHP'liler Muharrem İnce için bağışta bulunduİzmir'de CHP'liler Muharrem İnce için bağışta bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

En Çok Okunan Haberler

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

İlginizi Çekebilir

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğu Perinçek'ten Ahmet Hakan'a burç tepkisi: Perinçek galaksinin dışında

Doğu Perinçek'ten Ahmet Hakan'a burç tepkisi: Perinçek galaksinin dışında

Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık

Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık

Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum

Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu istifa etti!

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.