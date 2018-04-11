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"Bundan sonraki sorumluluk Meclis Başkanlığının uhdesinde"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 14:06 | Son Güncelleme

TBMM 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı Petek: "(Darbe Komisyonu raporu yayınlanacak mı?) Bundan sonraki sorumluluk Meclis Başkanlığının uhdesinde. Raporu 12 Haziran 2017'te teslim ettik. Raporun Meclis gündemine getirilmesi konusu, bizim sorumluluğumuzdan çıkmış oluyor" - "Başkalarına çamur atarak politika yaptığını zanneden bu zavallı yaratık (Veli Ağbaba), içine düştüğü lağım çukurunda iftiralarıyla debelenip durmaktadır"

Meclis 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, komisyon raporunun yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda, "Bundan sonraki sorumluluk Meclis Başkanlığının uhdesinde. Raporu 12 Haziran 2017'de teslim ettik. Raporun Meclis gündemine getirilmesi konusu, bizim sorumluluğumuzdan çıkmış oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Petek, düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, 14 Temmuz 2017 tarihinde kendisine "FETÖ'cü" diyerek, hakaret ve iftirada bulunduğunu söyledi.

Ağbaba'nın, iddialarını güçlendireceği düşüncesiyle "Reşat Petek'i hakkımda dava açmaya davet ediyorum" dediğini aktaran Petek, "Ağababalarından aldığı talimatla bana hakaret eden Sayın Ağbaba'nın dediğini yaptım ve kendisine dava açtım. Davayı kazandım ve Ağbaba, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde mahkum oldu." dedi.

Petek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Veli Ağbaba, insanlıktan, edepten, ahlaktan nasibini almamış müfteridir. Başkalarına çamur atarak politika yaptığını zanneden bu zavallı yaratık, içine düştüğü lağım çukurunda iftiralarıyla debelenip durmaktadır. Onun yaptığı hakaretin benzerini Darbe Komisyonunda partisinin bazı üyeleri de yapmıştı ve o zaman da iddia sahiplerini ispata davet etmiştim. Ağbaba'nın Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da benzer iftirayla Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etti. O da adalet önünde hesabını verecek.

CHP'nin çamur atma ve iftira zihniyetinde maalesef değişen bir şey yok. FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra, o zamanki Başbakanımız Erdoğan'ın önderliğinde devletimiz FETÖ/PDY ile mücadele ederken, FETÖ'nün yöneticilerine, dershanelerine, okullarına, şirketlerine, gazetelerine, televizyonlarına sahip çıkan, onlara destek veren CHP'dir."

Reşat Petek, FETÖ ile en üst düzeyde mücadele edenlere "FETÖ'cü" iftirasını atmanın FETÖ'nün ayrı bir taktiği olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a "siyasi ayak" iftirasını atmanın da FETÖ'nün talimatı olduğunu ileri süren Petek, "Bu talimatları uygulayanlardan ikisi, CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Başkan Yardımcısı Ağbaba’dır." diye konuştu.

Petek, Ağbaba'ya, "Eğer zerre kadar insanlıktan nasibini almışsan, insan haklarına, insanların lekelenmeme hakkına, hukuka ve mahkeme kararına saygın varsa, FETÖ'nün talimatlarıyla hareket etmiyorsan, milletimizden ve iftira attığın kişiden özür dile." şeklinde seslendi.

- "Biz de süreci aynen takip ediyoruz"

Reşat Petek, "Darbe Komisyonu raporu ile ilgili henüz bir gelişme yok. Rapor Meclis Başkanlığında bekliyor. Yayınlanacak mı?" sorusu üzerine, bundan sonraki sorumluluğun Meclis Başkanlığının uhdesinde olduğunu belirtti.

Raporu 12 Haziran 2017 tarihinde teslim ettiklerini anımsatan Petek, "Raporun Meclis gündemine getirilmesi konusu, bizim sorumluluğumuzdan çıkmış oluyor. Meclis Başkanlığı da bu konuda resmi bir açıklama yapmadı ancak rapor, dijital ortamda bütün medya mensuplarının, ilgilenen herkesin elindedir. Biz de süreci aynen takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti'li Petek, "Meclis Başkanlığının raporu bir yıldır bekletmesinin izahı var mıdır?" sorusu üzerine, sorunun muhatabının Meclis Başkanı İsmail Kahraman olduğunu belirtti.

Komisyon çalışmalarını Anayasa ve İçtüzük hükümlerine uygun biçimde yaparak tamamladıklarına işaret eden Petek, "Anamuhalefet Partisi, konuyu maalesef çarpıtarak kamuoyuna, 'komisyon başkanlığı rapora korsan ilaveler yaptı' şeklinde duyurdu." dedi.

Reşat Petek, raporu, "Bu bir taslak çalışmadır. Komisyon üyelerimiz ilaveler, öneriler ve eleştirilerini başkanlığımıza bildirdiğinde, bunlar değerlendirilerek raporumuza son şekli verilecektir." diyerek, taslak halinde bütün üyelere dağıttıklarını söyledi.

- "Muhalefet hiç bir öneride bulunmadı"

Ancak muhalefetin hiç bir öneride ve talepte bulunmadığına dikkati çeken Petek, "Biz ayrı rapor hazırlıyoruz." diyerek muhalefet şerhlerini verdiklerini bildirdi. Reşat Petek, şöyle konuştu:

"Raporda son düzenlemeleri yaparak teslim ettiğimiz haline, 'korsan ilave yapılmış' diyerek, gerçek dışı beyanlarda bulundular ve raporu karalama çalışmaları yaptılar. Raporumuz şeffaftır, yazışmalar muhalefet partili üyelerin de ellerindedir. Ne zaman tamamen yayınlanacak? Bu konuda Meclis Başkanlığının harekete geçmesini bekliyorum."

Petek, "Komisyon raporu basılmayabilir mi?" sorusuna, "Bu konuda benim bir şey söylemem doğru olmaz." yanıtını verdi.

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