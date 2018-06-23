Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bu ülkeyi yönetmek iddiasıyla Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye rakip olanlara bakalım, ne durumdalar acaba? Bunlar çürümüş, tefessühe uğramışlar." dedi.
Çavuşoğlu, Orhangazi ilçesinde gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşmada, bazı parti liderlerinin illerde düzenledikleri mitinglerde bulamadıkları coşkunun, katılımın ve kalabalığın AK Parti'nin ilçe mitinglerinde olduğunu söyledi.
Seçim için hazır olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Geriye dönüp baktığımızda sıkmadığımız el, çalmadığımız kapı, girmediğimiz sokak, hissettirmediğimiz gönül kalmadı. Vicdanımız rahat. İnşallah bu milletin asil evlatları, yarın sandığa gidecek, düşünecek, tasarlayacak, Türkiye'yi geniş ve uzak ufuklara, burçlara bu bayrağı taşıyacak. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrardan seçecek." diye konuştu.
Çavuşoğlu, geçmişte siyasetçilerin millete tepeden baktığını, onları hor gördüğünü dile getirerek, "Sadece oy zamanında, sandık gününde milleti hatırlarlardı. Recep Tayyip Erdoğan, milletiyle yan yana, onun sofrasına bağdaş kurup çocuğuyla gülen ve şehidiyle ağlayan bir lider. Yufka yürekli ve bu ülke için tutkulu, sevdalı." ifadesini kullandı.
İnsanı, bu vatanı sevmenin, millete hizmet etmenin ancak aşkla olacağına dikkati çeken Çavuşoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu millete aşk duyduğunu, milleti sevdiğini söyledi.
- "Yarından itibaren kanatlarınızı takın, uçuşa geçiyoruz"
Çavuşoğlu, "İnsan aklı, nisyan ile maluldür" sözünü anımsatarak, şunları kaydetti:
"Geldiğimiz noktayı unutursak gideceğimiz noktayı, hedefimizi de bilemeyebiliriz. Birileri de bizim karşımıza çıkarak bunları durdurmayı, geriye gidişi, ülkede kaosu vadeder. Yaptıklarımız ortada. Hastaneler, yollar, köprüler, okullar yanı sıra diğer yatırımlar. Dünyada son 10 yılda gerçekleştirilen en büyük 10 yatırımın 6 tanesi Türkiye'de gerçekleştirilmiş, birileri baykuş gibi felaket tellallığı yapıyor. 'Battık, batıyoruz' diye. Yarından itibaren kanatlarınızı takın, uçuşa geçiyoruz."
Türkiye'nin son 16 yılda tam 3,7 kat büyüdüğünü, bu büyümeyi sağlarken tezgahlarla, tuzaklarla, badirelerle karşılaştıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Her şey geldi başına ama milletiyle kenetlenen Recep Tayyip Erdoğan bütün bariyerleri tek tek yıktı, bütün engelleri ayağının altına alıp ezdi ve bu ülkeyi büyütmeye devam etti." dedi.
Çavuşoğlu, bu ülkeyi 16 yılda 3,5 kat büyütürken içeriden ve dışarıdan birçok etkenle de mücadele ettiklerini ve hiçbirine boyun eğmediklerini ifade etti.
- "Otobana çıkıyoruz"
Bu ülkenin başına gelmeyen kalmamasına karşın son yıllarda ülkeyi iyi noktalara ulaştırdıklarını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Şimdi 24 Haziran var. 24 Haziran'da son gişeler, otobana çıkıyoruz. Tüm hızımızla bir daha 3,5 kat büyümek için 16 yıl değil belki de 5 yılda 4-5 kat büyüyeceğiz. Gençlerimiz, kadınlarımız, herkes kazanacak. Türkiye zenginleşecek, herkes payına düşeni alacak. Biz yola çıkarken 24 Haziran için seçim beyannamemizde açıkladık, 146 yeni projenin taahhüdünü verdik. Hazırız Allah'ın izniyle. İşte Cumhurbaşkanı'mız yeni yönetim modelinin altyapılarını da bize sundu, aktardı. Yarın Allah'ın izniyle bu ülkede yeni bir dönem başlıyor. Bu ülkeyi yönetmek iddiasıyla Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye rakip olanlara bakalım, ne durumdalar acaba? Bunlar çürümüş, tefessühe uğramışlar. Bunlar bu milleti unutmuş. Milletle aidiyetleri bitmiş bunların. Sevmiyorlar bu ülkeyi."
- "Bu nasıl tezgah be?"
Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaretine de değinerek, şunları dile getirdi:
"CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, adaylığını açıklıyor, istersin ki adaylığını açıkladıktan sonra memleketine gitsin, oradan başlasın, milletin bağrına dönsün. Hayır ama o öyle yapmıyor. Doğruca koşa koşa Edirne'ye Selahattin Demirtaş'ın dizinin dibine oturuyor. Soruyorum size eğer burada beni duyan CHP'liler de varsa etrafımızda, CHP'nin ne zamandan bu yana Selahattin Demirtaş'ın aklına ihtiyacı var? Bu ülkeye Selahattin Demirtaş ne verdi? Kan ve gözyaşı dökenlere koltuk, omuz olmaktan başka. Ah kardeşlerim Atatürk kalksa var ya bunları Fizan'a kovar, yaşatmaz bu ülkede, yaşatmaz. Bunlar PKK'lılarla, FETÖ'cülerle, DHKP-C'lilerle, hepsiyle yan yana, kol kola, omuz omuza. Gözünü kan bürümüş bunların ya. 40 seneden beri mücadele ediyor bu devlet. 40 seneden beri ilk defa bunların köküne kibrit suyu dökecek bir aşamaya geldik, sonuna yaklaştık. Ama bunlar şimdi onlara cesaret veriyorlar. Birlikte yol almaya çalışıyorlar. Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş ile yan yana oturuyor Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi dağdan Türkiye'ye meydan okuyor. Bu nasıl tezgah be? Hiç utanma yok mu sizde?"
Vatandaşlardan yarın sandıkta seçimlerini yaparken geçmişi unutmamalarını isteyen Çavuşoğlu, sözlerini "Artık Türkiye vakti. Birlik, bolluk, bereket için yaparsa yine AK Parti yapar." diye tamamladı.
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, miting öncesinde Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde düzenlenen "Sevgi Yürüyüşü"ne de katıldı.
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