SİNOP (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Muhalefet diyor ki, 'beni seçerseniz geriye döneceğim'. Bunlar gerici, bunlar irticacı, şunlara bak geriye gideceklermiş. Millet ileriye gidiyor ileriye, buna dikkat etmek lazım." dedi.
Demircan, yapımı tamamlanan Boyabat Devlet Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, hastanelerin şifa dağıtan yerler olduğuna işaret ederek, tüm sağlık çalışanlarını vatandaşlara emanet ettiğini söyledi.
24 Haziran'da yapılacak seçimlerle Türkiye'nin kendisine yeni bir yol haritası çizeceğini anlatan Bakan Demircan, artık parlamenter sistemin ülkenin yükünü taşıyamadığını ifade etti.
Milletin de hükümetle aynı görüşte olduğunu aktaran Demircan, şöyle devam etti:
"Bu dönüşümü, gelişimi muhalefet kabul etmek istemiyor. Muhalefet diyor ki, 'beni seçerseniz geriye döneceğim'. Bunlar gerici, bunlar irticacı, şunlara bak geriye gideceklermiş. Millet ileriye gidiyor ileriye, buna dikkat etmek lazım. Tabi millet, 16 Nisan'da aslında kararını verdi. Şimdi bu seçimde uygulamasını yapacağız. Türkiye'nin önünü açacağız, Türkiye daha hızlı kalkınacak. Sandığa gideceğiz, iki zarf olacak. Orada zarflardan birinde Recep Tayyip Erdoğan var. Mührü getirip Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu tere vuracağız. Peki ikinci pusula. O da önemli. Ne olursa olsun diyemeyiz. Çünkü Meclis ile başkan arasında uyuşma olmak zorunda. Bakın eğer geçtiğimiz dönemde Meclis çoğunluğu bizde olmasaydı ülkemizi dışarıdan çevreleyen terör kuşağını kıramazdık. Dışarıya Meclis izin vermeden bir tane asker gönderemezsiniz. Onun için başkanlık sisteminin uygulanacağı ilk dönem bu dönem olacak."
Demircan, yeni Türkiye'nin parlamenter sistemin vesayet anlayışıyla kurulamayacağını ifade ederek, "24 Haziran daha güçlü bir Türkiye için daha çok kalkınan bir Türkiye için huzur için barış için bir milat olacak. Sandığa gideceğiz ve tercihimizi daha güçlü bir Türkiye'den yana kullanacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu.
Sağlık Bakanı Demircan, konuşmasının ardından yeni hastane binasının açılışını yaptıktan sonra Ayancık ilçesine geçerek burada da yapımı tamamlanan yeni devlet hastanesi binasının açılını gerçekleştirdi.
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