SİNOP (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Muhalefet diyor ki, 'beni seçerseniz geriye döneceğim'. Bunlar gerici, bunlar irticacı, şunlara bak geriye gideceklermiş. Millet ileriye gidiyor ileriye, buna dikkat etmek lazım." dedi.

Demircan, yapımı tamamlanan Boyabat Devlet Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, hastanelerin şifa dağıtan yerler olduğuna işaret ederek, tüm sağlık çalışanlarını vatandaşlara emanet ettiğini söyledi.

24 Haziran'da yapılacak seçimlerle Türkiye'nin kendisine yeni bir yol haritası çizeceğini anlatan Bakan Demircan, artık parlamenter sistemin ülkenin yükünü taşıyamadığını ifade etti.

Milletin de hükümetle aynı görüşte olduğunu aktaran Demircan, şöyle devam etti:

"Bu dönüşümü, gelişimi muhalefet kabul etmek istemiyor. Muhalefet diyor ki, 'beni seçerseniz geriye döneceğim'. Bunlar gerici, bunlar irticacı, şunlara bak geriye gideceklermiş. Millet ileriye gidiyor ileriye, buna dikkat etmek lazım. Tabi millet, 16 Nisan'da aslında kararını verdi. Şimdi bu seçimde uygulamasını yapacağız. Türkiye'nin önünü açacağız, Türkiye daha hızlı kalkınacak. Sandığa gideceğiz, iki zarf olacak. Orada zarflardan birinde Recep Tayyip Erdoğan var. Mührü getirip Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu tere vuracağız. Peki ikinci pusula. O da önemli. Ne olursa olsun diyemeyiz. Çünkü Meclis ile başkan arasında uyuşma olmak zorunda. Bakın eğer geçtiğimiz dönemde Meclis çoğunluğu bizde olmasaydı ülkemizi dışarıdan çevreleyen terör kuşağını kıramazdık. Dışarıya Meclis izin vermeden bir tane asker gönderemezsiniz. Onun için başkanlık sisteminin uygulanacağı ilk dönem bu dönem olacak."