"Bunlar Millet İttifakı değil kin, nefret ve düşmanlık ittifakı"

- "Frene basmayın"

Bozdağ, milletin Gezi Parkı olaylarında, 17/25 Aralık sürecinde, darbe teşebbüsünde Recep Tayyip Erdoğan'ı kimseye yedirmediğine işaret ederek, terörle mücadelenin etkin şekilde sürdürüldüğünü, bunun devam edeceğini vurguladı.

Bekir Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bakın terörle mücadelede diyorsanız o mücadeleyi yapmaya kararlıyız. Kim ne derse desin inlerine girdik, girmeye de devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Kandil'e gideceğiz dedik, her an her şey olabilir dedik, Kandil'den önce ses CHP'den geldi. Zeytin Dalı Harekatı'nı yapacağız dedik, ses gene oradan geldi. Güçlü Meclis, güçlü Hükümet, güçlü Türkiye. Eğer biz güçlü Türkiye istiyorsak, hükümetimizin güçlü olması lazım. Hükümetin güçlü olması için meclisin güçlü olması lazım. Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güçlü durabilmesi için onun arkasında dağlar gibi duracak bir Meclis çoğunluğuna da ihtiyaç vardır. O nedenle oyları bölmek isteyenlere Allah için fırsat vermeyin. Bizim gücümüzü azaltmayın, frene basmayın. Beraber inşallah parlamentoda salt çoğunluğun üzerinde bir oyla cumhurbaşkanımızın yanında duralım."