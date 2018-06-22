"Bunlar siyasetçi değil mezar kazıcısı"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye'de taş üzerine taş koyduk ve Türkiye'yi yatırımlara boğduk. Şimdi bir yandan bu yatırımları durdurmak, yıkmakla sizin karşınıza gelen bir güruh var. Bunların adına da siyasetçi diyorlar. Bunlar siyasetçi değil bunlar mezar kazıcısı. Türkiye'yi gömmeye çalışıyorlar." dedi. Çavuşoğlu, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi'nde düzenlenen nokta mitinginde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bugün 16 yıl öncesine nazaran 3,7 kat büyüdüğünü, bundan sonraki süreçte daha iyisini yapacaklarını söyledi. Türkiye'nin yıllarca boyunduruk ve kontrol altında tutulduğunu, ülkenin ayağa kalkmaması, dizlerinin üzerinde beklemesi, emeklemesi için kirli tezgahlar kurulduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye son 16 yılda cesur, kararlı, azimli, milletinin canını kendi canından aziz bilen Cumhurbaşkanımız sayesinde buralara ulaştı. Allah'ın izniyle bu daha başlangıç. 24 Haziran akşamından sonra Türkiye uçmaya başlayacak. Kanatlarınızı takın.'' diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin geçmişte büyük sıkıntılardan geçtiğini, bunları da herkesin görmek zorunda olduğunu dile getirerek, aksi takdirde geleceği şekillendiremeyeceklerini anlattı. AK Parti kurulduğu günden bu yana millet için durmadan çalıştıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk günden beri yasaklarla, yoksullukla ve yolsuzluklarla mücadele ettik. Biz geldiğimizde toplanan vergilerin yüzde 87'si faize gidiyordu. Nerede yatırım yapacaksın? Ama yolsuzluklarla, yoksulluklarla, yasaklarla mücadele ederek, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla yola koyularak, 'Ben milletime efendilik taslamaya gelmedim, bilakis hizmetkar olmaya geldim' diyerek ve bu şiarla hizmet ederek, Türkiye'de taş üzerine taş koyduk ve Türkiye'yi yatırımlara boğduk. Şimdi bir yandan bu yatırımları durdurmak, yıkmakla sizin karşınıza gelen bir güruh var. Bunların adına da siyasetçi diyorlar. Bunlar siyasetçi değil bunlar mezar kazıcısı. Türkiye'yi gömmeye çalışıyorlar. Bu yatırımları yıkarak, yakarak Türkiye'yi gömmeye çalışıyorlar ama bu millet bunlara fırsat vermeyecek. Bu millet bunlara pazar günü dersini verecek, hesabını soracak.''

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenmeleri, AK Parti'yi de güçlendirmeleri çağrısında bulundu. Geçmişte yaşananlardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yola çıkarken "Ben kefenimi giydim de bu yola baş koydum." dediğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Bir adam kefenini giymişse ona diş geçiremezsiniz, boyunduruk vuramazsınız, başını eğemezsiniz. Ona diş geçiremediler, kontrol altına alamadılar, boyunduruk vuramadılar ama yapmadıklarını bırakmadılar. Zor, güç oldu ama milletle beraber hepsinin üstesinden geldik, aştık bunları teker teker. Zincirleri kıra kıra büyüttük bu ülkeyi.'' ifadelerini kullandı. - "Demirtaş ne zamandan beri CHP'nin akıl hocası oldu" Çavuşoğlu, AK Parti olarak, seçim beyannamesini hazırlayıp milletin karşısına çıktıklarını ve hayata geçirecekleri projeleri anlattıklarını belirtti. Bu süreçte rakiplerinin yaptıklarına değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti: ''Rakiplerimiz ne yapıyor? Ey kardeşlerim benim. Atatürk'ün partisi olduğunu söyleyen, Cumhuriyet'in banisi olduğunu iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi projelerin adresi olmuş. Muharrem İnce adaylığını açıklıyor, Selahattin Demirtaş'ın dizinin dibine koşuyor. Bu ne rezillik, bu ne aymazlık? Bu ülkeye, bu millete bu ne düşmanlık? Ne zamandan beri Selahattin Demirtaş, Cumhuriyet Halk Partisinin akıl hocası oldu? Ne verdi bu adam Türkiye'ye? Kan ve gözyaşı verenlere omuz vermekten, destek olmaktan başka ne verdi? Muharrem İnce ile Selahattin Demirtaş bir araya geliyor, Selahattin Demirtaş'ın dağdaki terörist kardeşi Türkiye'ye meydan okuyor. Bu ne rezillik be. Bunların şirazesi kaydı, bunlar çıldırıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ı millet nezdinde oyda, sandıkta yenemeyeceklerini gördükleri için artık Türkiye'ye düşman oldular, teröristlerle kol kola girdiler. Rezil bunlar rezil. Açık ve net söylüyorum; bunu yapanlar hesabını verecek sandıkta."