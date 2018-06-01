"Bunlar vallahi tarımın t'sinden anlamaz"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Kendisinin cumhurbaşkanı adayı olduğunu zanneden kişi diyor ki 'Fakıbaba yalan söylüyor.' Fakıbaba yalan söylemez, halbuki vallahi bunlar tarımın t'sinden anlamaz." dedi.

Fakıbaba, Adıyaman'da AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti mitinginde yaptığı konuşmada, Şanlıurfalı bir insan olduğunu hatırlatarak, Şanlıurfa ve Adıyaman'ı hayatının hiçbir döneminde ayırmadığını söyledi.

Tüm Adıyamanlılarla gurur duyduğunu dile getiren Fakıbaba, alandaki kalabalığın en az yarısından fazlasının yollarda Erdoğan'ı beklediğini vurguladı.

AK Parti'nin görevde bulunduğu süre içerisinde önemli hizmetleri hayata geçirdiğine değinen Fakıbaba, seçmenlerle bir araya geldiğinde AK Parti'ye oy verip vermeyeceğini sorduğunu ve aldığı yanıtları şöyle dile getirdi:

"Bana diyorlar ki 'Yahu nasıl vermem. Önceden eşim doğum yaptığında hastaneden çıkamıyorduk. Şimdi eşim doğum yapıyor babalık izni alıyorum, doğum parası alıyorum, hastaneye de bir kuruş para vermeden çıkıyorum. Ben nasıl oy vermem'. Eğitimde de ulaşımda da hepsi böyle. Resmen Türkiye'yi büyüttük."