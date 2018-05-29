"Bunlara bütçe emanet edilmez"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Maliye Bakanlığı bütçesinde 30 milyar lira diye bir danışmanlık bütçesi yok. Vatandaşı kandırmak için bu kadar uydurma, bu kadar ezbercilik, bu kadar cehalet olabilir mi?" dedi. Bakan Ağbal, bir düğün salonunda köy muhtarları ve köy temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar programında yaptığı konuşmada, 24 Haziran'ın Türkiye için önemli olduğunu belirterek, hep beraber 24 Haziran seçimlerinde Türkiye'nin bu yeni yolculuğuna başlangıç aşamasında güçlü bir destek vereceğine inandığını ifade etti. "Hep beraber, kimileri istemese de arzu etmese de olmaması için her şeyi yapsa da bir zamanlar 'muhtar bile yapmayız' denilen Recep Tayyip Erdoğan'ı bir defa daha cumhurbaşkanı yapacak mıyız?" sorusunu yönelten Ağbal, katılımcıların "evet" yanıtı üzerine, "Evelallah, Bayburt 24 Haziran'da bir defa daha seçim tarihleri içerisinde kendi mümtaz yerini bir defa daha gösterecek." diye konuştu. Ağbal, seçimde, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için ayrı ayrı oy kullanılacağını anımsatarak, "Cumhurbaşkanlığı ile milletvekilliği etle kemik gibidir. Etle kemik birbirinden ayrılır mı? Ayrılmaz, o zaman oyumuzu verirken hem cumhurbaşkanlığında hem milletvekilliğinde ne yapacağız, verdiğimiz bütün oylar Recep Tayyip Erdoğan'a. Hep beraber inşallah güçlü cumhurbaşkanı, güçlü Meclis diyorsak, 24 Haziran seçimlerinde de hedef bir numara, Bayburt bir numara olacak. Ben bunu başaracağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da muhtarlara ileten Ağbal, konuşmasını şöyle sürdürdü: "AK Parti 16 yıldır bu ülkeye hizmet ediyor. Gerçekten çok iş yaptık. Siz bakmayın inkarcılara, görmeyen gözlere, duymayan kulaklara hiç aldırış etmeyin. Zaten millet onlara aldırış etmiyor. Her akşam bir tiyatro kuruyorlar, her mitingde bir tiyatro kuruyorlar yani burada, 'nasıl olsa biz iktidara gelme şansımız yok, nasıl olsa bizim bu seçimden çıkma şansımız yok ne yapalım, bol keseden atalım.' Her gün yeni yeni yalanlar, konuşmalar duyuyorsunuz. Gerçekten siyasetin kalitesini düşüren konuşmaları gördükçe de insan üzülüyor." Ağbal, 16 yılda Türkiye ekonomisini 3,5 kat büyüttüklerini vurgulayarak, "1990'dan 2002'ye kadar Türkiye ekonomisi yerinde saydı, son 16 yıldır o devraldığımız ekonomiyi 3,5 kat büyüttük. 1990 yılının başında ihracat ne ise 2001'de de ihracat oydu. Biz ihracatı aldık, 5 kat büyüttük. Bu dönemde kişi başına milli gelir 3 kat arttı. Her şeyi katlarıyla konuştuğumuz zaman gerçekten olağanüstü hizmetler yaptık." dedi.

Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan tünel uzunluğunun 50 kilometre olduğunu anımsatan Ağbal, AK Parti'nin 16 yılda 383 kilometre tünel yaptığını bildirdi. Ağbal, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin kilometre olduğunu belirterek, AK Parti'nin ise 16 yılda 20 bin kilometre bölünmüş yol inşa ettiğini vurguladı. - "Senin bütçedeki rakamları toplayacak bir kabiliyetin yok" "Bugün bakıyoruz ağzı olan konuşuyor." ifadesini kullanan Bakan Ağbal, şöyle devam etti: "Eski bir merkez bankası başkanı olmak adamı bilgili yapmıyor ki. Adam kalkmış, diyor ki 'şuraya harcarım, buraya harcarım, şöyle yaparım, böyle yaparım.' Kaynak nerede? Açıklama yapıyor, gazeteye beyanat veriyor, 'Maliye Bakanlığı bütçesi içerisinde 30 milyar lira danışmanlık bütçesi var. O bütçe kaynak, bak nasıl buldum.' diyor. Çok akıllı ya... Ben 16 yıldır bu bütçenin başındayım. Maliye Bakanlığı bütçesinde 30 milyar lira diye bir danışmanlık bütçesi yok. Vatandaşı kandırmak için bu kadar uydurma, bu kadar ezbercilik, bu kadar cehalet olabilir mi? Yani eski bir merkez bankası başkanıyım diye, rakamlara hakimim diye, belki vatandaşa karşı konuşuyorsun ama sen belli ki asla bütçe emanet edilecek adam değilsin. Neden? Senin bütçedeki rakamlardan haberin yok, senin bütçedeki rakamları toplayacak bir kabiliyetin yok ve kalkıyorsun diyorsun ki '30 milyar lira Maliye Bakanlığı bütçesinde para var.' Yok öyle bir şey."

Seçim başladığından beri her gün bir yalan ortaya atıldığını aktaran Ağbal, "Olmayan paralar var ediliyor. Herkes şunu bilsin, bugün Türkiye Cumhuriyeti bütçesinde yer alan her kuruş para millete hizmet olarak dönüyor. Her kuruş paranın bir yeri var. Bu hastaneleri, yolları, köprüleri, bütün bu sosyal devlet uygulamalarını nasıl yapıyoruz? Ülkeyi baştan başa inşaatlarla donattık, nasıl yapıyoruz? Bunların kafası çalışsa çalışsa faiz bütçesine çalışıyor." diye konuştu. - "Bunların bütçeden anladıkları tek şey, faiz bütçesidir" Ağbal, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında aldığı bütçeye ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu: "Bu bütçe 100 liralık bir bütçe, 50 lirası faize gidiyordu. Geri kalan 50 lira ile ne yapıyorlardı? Yol mu, hastane mi, okul mu yapıyorlardı? Yapmıyorlardı. Zaten bütçenin yarısı faize gitmiş. 100 lira vergi topluyorduk 2002'de 85 lirası faize gidiyordu. Bu adamların, bunların bütçeden, hizmetten anladıkları budur. Bunlara eğer bu bütçeyi emanet ederseniz, bunlar bu bütçeyi eskiden olduğu gibi rantiyecilere faiz bütçesi olarak aktarmaya devam edecekler."

Bakan Ağbal, 2018 yılı bütçesine hakkında da katılımcılara şu bilgileri aktardı: "O bütçenin yüzde 50'si faize gidiyordu ya şimdi bütçenin yüzde 10'u faize gidiyor. Yüzde 90'ı nereye gidiyor? Hizmete, yola, tünele, hastaneye, okula gidiyor. Bugün ülkemizin milli güvenliğini ilgilendiren konularda bu kadar önemli yatırımları yapabiliyorsak bunu ne ile yapıyoruz? Bunların bütçeden anladıkları tek şey, faiz bütçesidir. Sakın bu millet, bu bütçeyi bu mantıkta olanlara teslim etmesin. Bunlar döner dolaşır bütçeyi tekrar eski haline dönüştürür, yüzde 90'ı faize gider, yüzde 10'u da hizmete kalır oda Allah bilir kimlere gider. Onun için bütçe konusunda son günlerde muhalefet partisinin liderlerinin, cumhurbaşkanı adaylarının yaptıkları konuşmalara bakınca görüyoruz ki gerçekten bu ekipler ekonomi konusunda, kamu maliyesi, bütçe konusunda son derece yetersiz." "Bunlara bütçe emanet edilmez. Bütçe milletin namusudur." diyen Ağbal, değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Bunlara bu bütçeyi asla emanet etmeyeceğiz. 16 yıldır bu kadar hizmet yapıldı da nereden geldi bu kaynak? Tabii ki bütçeden geldi. Her zaman ayağımızı yorganımıza göre uzattık. her zaman mali disipline uyduk ve uymaya devam edeceğiz. Her zaman söylüyoruz, kaynağımızı üretirken de dikkatli üreteceğiz, harcarken de dikkatli harcayacağız."

- "Ekonomi ile ilgili önümüz bugünden daha iyi olacak" Ağbal, bu kişilerin zaman zaman ekonomi ile ilgili söylediklerine, Türkiye'nin gelecek vizyonlarına baktıklarına işaret ederek, "Hiçbir vizyonları yok. 2023'e giden süreçte biz diyoruz ki Türkiye'yi büyütmeye, kalkındırmaya devam edeceğiz. Bugün 20 bin kilometre ilave bölünmüş yol yaptıysak, 20 bin kilometre daha yapacağız. Tünel uzunluğunu 380 kilometreden 600 kilometreye çıkartacağız. Bizim hedeflerimiz, planlarımız, programlarımız, hesabımız kitabımız belli." diye konuştu. "Peki onlar ne yapıyorlar?" sorusunu soran Ağbal, şu görüşlerini paylaştı: "Hesap, kitap olmadan bütçe kaynaklarını savurma adına ha bire vaadlerde bulunuyorlar ama millet olarak biz bunu görüyoruz, daha önceki seçimlerde de gördük, bunlara millet de itibar etmiyor ama biz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ekonomi ile ilgili önümüz bugünden daha iyi olacak. Göreceksiniz, 24 Haziran seçimlerinin bittiği akşam çok güçlü bir şekilde AK Parti bu seçimden yeni bir muzafferiyetle çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Allah'ın takdiri, sizlerin teveccühü ile Cumhurbaşkanı olacak ve Meclis'te elde ettiğimiz çoğunlukla 16 yıldır sürdürdüğümüz siyasi istikrarı güçlü bir şekilde tekrar devam ettirmiş olacağız. 24 Haziran’dan sonraki günlerde ekonomi ile ilgili bugün aşağı yukarı inen bir çok şeyin tamamen aşağı indiğini de göreceksiniz. Bunlara da hep beraber şahitlik edeceğiz."