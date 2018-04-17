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"Bunlara karşı her türlü mücadeleyi verdik"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 17:29 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal: - "Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin Grup Toplantısı'nda bize çağrıda bulunmuş. Kendisine cevabımızdır; biz, 17-25 Aralık'tan sonra bu sivil toplum örgütü görünümlü illegal yapının paralel devlet yapılanması olduğunu söyledik ve bunlara karşı her türlü mücadeleyi verdik veriyoruz" - "2014'te bir TV programında '20 yıl önce ceberut devlet anlayışının dindarlara uyguladığı baskı ortamında dini grup görünümlü bu yapı kendini gizlemiştir' mealinde yaptığımız analizi kırpıp servis yapıyorsun. Kasetle gelmek, kasetçilik böyle bir şey"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin Grup Toplantısı'nda bize çağrıda bulunmuş. Kendisine cevabımızdır; biz, 17-25 Aralık'tan sonra bu sivil toplum örgütü görünümlü illegal yapının paralel devlet yapılanması olduğunu söyledik ve bunlara karşı her türlü mücadeleyi verdik veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin Grup Toplantısı'nda bize çağrıda bulunmuş. Kendisine cevabımızdır; biz, 17-25 Aralık'tan sonra bu sivil toplum örgütü görünümlü illegal yapının paralel devlet yapılanması olduğunu söyledik ve bunlara karşı her türlü mücadeleyi verdik veriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'yi teröristlerden temizlerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının FETÖ'nün bankalarında hesap açıp, finans kuruluşlarına canlı kalkan olduklarını belirten Ünal, şöyle devam etti:

"Biz bu işgalcilerle savaşırken sen ve arkadaşların 'elinizde delil mi var' diyerek bu hain yapının medya kuruluşları önünde canlı kalkan görevi görüyordunuz. Sen 15 Temmuz gecesi FETÖ'cülerin nezaretinde havaalanından kontrollü bir şekilde kaçtın ve belediye başkanının evinde oturma eylemi yaparak iktidar hayalleri kurdun. Nihayet sandıkta yenemediğini darbeciler başarıyordu. Ama umduğun gibi olmadı. Biz iç temizliğimizi, 15 Temmuz'dan üç yıl önce tamamladık, sen ve arkadaşların 17/25 Aralık’tan sonra FETÖ'nün kayığına bindiniz, 'delil var mı delil' diye bağırıyordunuz. Zaten 15 Temmuz'a da inanmadınız. Sizin için ne FETÖ ne PYD bir terör örgütü değil deliliniz olmadığı için. Yani kısaca biz bu yapının bir suç örgütü olduğu ortaya çıktığı gün savaşmaya başladık, siz kol kola girdiniz."

Öte yandan, "Kulağı var duymaz, dili var hakikati konuşmaz." diye boşa demediklerine işaret eden Ünal, şunları kaydetti:

"2014'te bir TV programında '20 yıl önce ceberut devlet anlayışının dindarlara uyguladığı baskı ortamında dini grup görünümlü bu yapı kendini gizlemiştir' mealinde yaptığımız analizi kırpıp servis yapıyorsun. Kasetle gelmek, kasetçilik böyle bir şey."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal

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