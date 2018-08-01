"Bunları inlerinde bulup oraya gömmek için her şeyi yapacağız"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Hakkari'deki hain terör saldırısına ilişkin, "Bunlar bizim mücadele azmimizi asla kıramayacak, geri döndüremeyecekler. Aksine bunların hesabını sormak, cevabını vermek için topyekun daha güçlü bir şekilde bunları inlerinde bulup oraya gömmek için de her şeyi yapacağımızın bilinmesini isterim." dedi.

Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve bazı milletvekilleriyle Vali İzzettin Küçük'ü makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, gerçekleştirdikleri görüşmede, kentte devam eden çalışmalar ve aciliyet gerektiren hususları değerlendirdiklerini bildirdi.

Bursa'nın emin ellerde olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Sağlık yatırımları belli bir noktaya ulaştı. Önümüzdeki yıl açılacak yeni sağlık kuruluşlarımızla beraber 2030'a kadar ihtiyaç duyulan her şey tamamlanmış olacak. Özellikle adım atmamız gereken diğer alan da eğitim yatırımları." diye konuştu.