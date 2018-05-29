Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bir FETÖ'cü kalkmış ne yazmış biliyor musunuz sosyal medyadan, 'Acaba PKK niye terörist saldırılar düzenlemiyor, bunun bana anlamlı bir açıklamasını yapabilir misiniz?' diyor. Bunlar deli, deli. Bu kadar açık ve net. Bunların gözünü kan bürümüş." dedi. Çavuşoğlu, Büyükorhan Entegre Devlet Hastanesinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarlarının Türkiye'yi gerçekten değiştirdiğini, dönüştürdüğü, milleti de kaliteyle, konforla tanıştırdığını söyledi. Sağlık yatırımlarının, 16 yıllık AK Parti iktidarları döneminde efsaneleştiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Sağlık politikalarımızın bugün Batılı kimi toplumlar tarafından özellikle rol model olarak alındığını ve kendi devletlerinde, ülkelerinde kullanılmak için buradan destek, örnek alındığını görmek tabii ki bizim göğsümüzü kabartıyor. Bizim odak noktamız millete hizmettir. Bunu da ifade ederken 'Millete efendilik taslamaya değil millete hizmetkar olmaya geldik' düsturuyla yola çıkarak bugüne kadar geldik." diye konuştu.

Türkiye'nin geçen yıl 16 Nisan'da bir yönetim sistemi değişikliğini milletin oylarıyla kabul ettiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Bugün ortaya çıkan tablo şu ki 24 Haziran'da milletimiz tekrardan sandık başına gidecek, bu defa 16 Nisan'da kabul etmiş olduğu yeni yönetim modelinin başkanını, yani cumhurbaşkanını bir sandıkta seçecek, diğer sandıkta da yasama organının mensuplarını yani milletvekillerini seçecek." ifadelerini kullandı. - "Koalisyonlu yıllar önümüzden tamamen kalkmış durumda" Çavuşoğlu, yönetim sistemi değişikliğine gidilmesindeki nedene de değinerek, şunları kaydetti: "Bakınız altını çizerek ifade etmek isterim ki yarım asrı aşkın bir süredir çok partili siyasi hayata geçtiğimiz tarihten itibaren milletimizin önüne sandık geldi, milletimiz tercihini yaptı ve birini, bir siyasi partiyi iktidar olarak bazen tayin etti bazen koalisyonlar ortaya çıktı. Fakat bu süreçte baktığımız zaman toplam hükümet etme süresi bir hükümet için sadece 15 ay. Onun için hep şunu söyledik; siyasi istikrar yanı sıra kalkınmayı getirir, ekonomik refahı getirir, milletimizin hizmetlerle tanışmasını beraberinde getirir, yabancı yatırımcı için de orası bir güven adası olur böylelikle hem ülke gelişir hem millet hizmetten payını alır, standardı gelişir hem de bölgesinde ve küresel anlamda güçlü bir ülke meydana çıkar. İşte 24 Haziran'da milletimiz bir taraftan tamamen kendi iradesiyle hükümetini, cumhurbaşkanını seçecek, dolayısıyla bir daha artık koalisyonlu yıllar bizim önümüzden tamamen kalkmış durumda tarih sayfasındaki yerlerini almış olacaklar."

Yapılacak seçimde herkesin muhakeme ederek tercihini belirleyeceğini ve o çerçevede oyunu kullanacağını anlatan Çavuşoğlu, kimlerin hazır olup olmadığını da vatandaşın görmesi gerektiğini aktardı. - "Siz gericisiniz" Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç gün önce seçim beyannamesini açıkladığını, bu kapsamda güçlü Türkiye, güçlü millet, bolluk, birlik vaadiyle yola çıktıklarını belirterek, şöyle devam etti: "Ama öbür taraftaki beyannamelere, vaatlere bakıyorsunuz, içi boş. Bunu söylemeyecek miyiz? Bunu söylemek, milletimize gerçeği göstermek bizim boynumuzun borcu. Ne vadediyorlar? Sizin 16 Nisan'da oylarınızla kabul ettiğiniz hükümet etme modeli değişikliğinin yeniden geriye getirilmesini vadediyorlar. Türkiye'de ne zamandan beri geriye gitmek için proje koyanları bu millet seçti de sizi seçsin be kardeşim? İleriyi göstereceksiniz. Bu millete ilerinin hedeflerini koyacaksınız. Geride kalanlar geride kaldı. İyisiyle kötüsüyle bunlar hepsi geride kaldı ama siz milletimizin önüne çıkarak sadece gerisini gösterirseniz kusura bakmayın tam da sizin retoriğinizle ifade ediyorum; yıllarca bu milletin evlatlarına muhafazakar ve dindar evlatlarına yakıştırdığınız o kavramla size ifade ediyorum; siz gericisiniz. Çünkü geriyi, geçmişi gösteriyorsunuz milletimize."

- "Be kardeşim aç, oku" Muhalefet tarafından vatandaşa geleceğe dönük hiçbir şey vadedilmediğini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Bakınız birisi çıkıp diyor ki; 'Ben müzeleri öğrencilerimize bedava yapacağım. Be kardeşim aç, oku. Okumuyorsan bir de müzeye git, gör. Bedava mı, ücretli mi? Bu zaten bedava. Neyi vadediyorsun? İçi boş. Mesela benim uhdemde olan Basın İlan Kurumu (BİK) var. 1961 yılında kurulmuş bir kurum. O tarihte bunun tüzüğü hazırlanmış ve bu kurumun nasıl teşekkül edileceği o tarih itibarıyla belirlenmiş. Şimdi seçim beyannamesine bakıyorum ana muhalefet partisi seçim beyannamesinde şunu söylüyor; 'BİK'e gazeteciler sendikasından üye atayacağız.' Zaten şu anda BİK üyeleri arasında gazeteciler sendikasından üyeler var. Yanı sıra yetmez İstanbul, İzmir ve Ankara'daki basın derneklerinden en fazla sarı basın kartına sahip üyesi bulunan derneklerin temsilcisi de var. Adam bu kadar Türkiye, milletin gerçeklerine uzak ama Türkiye gibi bir ülkede cumhurbaşkanı olmak, bu ülkeyi yönetmek iddiasıyla ortaya çıkıyor. Bari hazırlık yap, söylediklerini, yazdıklarını bir teyit et. Ama maalesef bu ciddiyeti göremiyoruz. Bakınız bunların lideri de bundan birkaç sene önce Sakarya'da miting yaptığı alanın altına otopark yapacağını söylemişti. Halbuki o mitinge gelen insanların arabalarını o alttaki otoparka park ettiğini görememişti. Böyle bir anlayış olabilir mi?"