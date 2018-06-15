KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Bunların insanlıkla ilgisi yok. Bunların bu milletle bir bağı da kalmamış. Satılık, dışarıdan kurgulanmış, paraları verilip burada katiller ordusu olarak, tetikçi olarak kullanılan bir sürü var karşımızda." dedi.

Kayseri'de Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Özhaseki, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Özhaseki, Allah'a şükrederek, bu ülkede oynanan oyunların hepsinin altından kalktıklarını, ülkeye huzuru hakim kıldıklarını ve o kötülerin de dersini verdiklerini söyledi.

Seçime çok az bir süre kaldığını, sakin bir şekilde seçime giderken çok üzücü bir hadiseyi Suruç'tan aldıklarını aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bir taraftan durmadan demokrasiden bahsedecekler. Mecliste, sözcülerinin hepsi çıktığında dünyanın en demokrat adamı kesilecekler ve bu sözcüğü dillerinden bırakmayacaklar. İkinci bir sözcükte barış sözcüğü. Barıştan bahsedecekler ama Güneydoğu'da tamamıyla eli silahlı katillerle kol kola gezecekler. Böyle lanet bir örgüte sahip çıkacaklar. Onların siyasi uzantısı olduğunu her yerde belli edecekler. Bunlar da çok iç yakıcı manzaralar. Cenabıhak bunların gerçek yüzünü bu millete göstersin inşallah. Bunların insanlıkla ilgisi yok. Bunların bu milletle bir bağı da kalmamış. Satılık, dışarıdan kurgulanmış, paraları verilip burada katiller ordusu olarak, tetikçi olarak kullanılan bir sürü var karşımızda. Onların siyasi temsilcileri de ne yazık ki insanları kandırmaya hala devam ediyorlar. Hala 'barış' diyorlar, hala 'demokrasi' diyorlar ama ellerinde silah var."