AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bazıları atıyor, 'Ben şöyle vereceğim, böyle vereceğim' diye. Atma kardeşim atma, din kardeşim atma. 'Falanca barajları, havaalanını, köprüyü yıkacağım' diyor. Bunların işi yıkmak, bizim işimiz yapmak." dedi.
Eroğlu, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde spor salonunda düzenlenen Devlet Su İşleri (DSİ) Tesisleri toplu temel atma ve açılış merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları dağıtımı törenine katıldı.
Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'ye son 14-15 yılda büyük bir dönüşüm yaşattıklarını söyledi.
Türkiye'nin geçmişte 70 cente muhtaç hale getirildiğini ifade eden Eroğlu, "Şimdi dünya bizi ekonomik olarak sıkıştırmak istiyor ama Allah'a şükür dimdik ayaktayız. Eskiden insansız hava aracı istiyorduk, kimse vermiyordu. Şimdi artık İHA'ları da biz yapıyoruz. Silahlısını da yapıyoruz." diye konuştu.
- "15 Temmuz'u unutmayın"
Eroğlu, bugün Türkiye'nin kendi tankını da helikopterini de üretir hale geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Dünyada en gelişmiş harp gemilerini denize biz indiriyoruz. Daha önce uzayda yoktuk, şimdi Göktürk uydularımız uzayda. IMF'ye borcu kim ödedi? Hastaneleri, okulları, yollarınızı yaptık mı? Barajları, göletleri, sulama tesislerini, muhteşem otelleri yaptırdık mı? Netice itibarıyla Sandıklı büyüdü, gelişti. Türkiye büyüdü gelişti. Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olan devletler çünkü onlar Osmanlıyı hayal ediyor. Biliyorsunuz Avrupa, çocuklarını uyuturken 'Osmanlılar geliyor' diye uyuturlarmış. Şimdi hala onlar hafızasında. Bugün 'Türkiye'nin önünü nasıl keserim' diye çalışma yapıyorlar. Plan, hile ve desise ile önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Gezi hadisesi tamamen dış mihrakların eseriydi. Dışarıdan güdümlü bir şekilde Türkiye'yi harekete geçirip, faizler birdenbire çıktı. Bundan kim kazandı. Faiz lobisi kazandı. Ekonomimizi sarsmak istediler. Arkasından tarihimizin en kanlı en alçak 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü oldu. Bu aslında basit bir darbe değil, Türkiye'yi işgal etme, tamamen milleti yok etme projesiydi. Bunu unutmayın."
- "Bildiklerimizi bilseniz, bir saniye yerinizde duramazsınız"
Eroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü dile getirerek, "Bunu Güney sınırlarımıza bir terör devleti kuralım ve Türkiye'yi rahatsız edelim, Türkiye'nin önünü keselim' diye yapıyorlar." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Eroğlu, şöyle devam etti:
"24 Haziran'da bunların oyununu bozmaya hazır mısınız? İnşallah bunlara verilmesi gereken dersi vereceğiz. Büyük Türkiye için yola devam. Biz her şeyi anlatamıyoruz. Bildiklerimizi bilseniz, bir saniye yerinizde duramazsınız. Ben şahsen duramıyorum. Çünkü bir yerde iftar, bir yerde sahur yapıyoruz. Millete anlatmamız lazım. Öbürlerine bakmayın. Adam konuşuyor. Bazıları atıyor, 'Ben şöyle vereceğim, böyle vereceğim' diye. Atma kardeşim atma, din kardeşim atma. 'Falanca barajları, havaalanını, köprüyü yıkacağım' diyor. Bunların işi yıkmak, bizim işimiz yapmak. 24 Haziran basit bir seçim değil, tarihimizin en mühim seçimi en önemli seçimi."
Konuşmaların ardından Eroğlu, tesislerin temelini attı.
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