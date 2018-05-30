AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bazıları atıyor, 'Ben şöyle vereceğim, böyle vereceğim' diye. Atma kardeşim atma, din kardeşim atma. 'Falanca barajları, havaalanını, köprüyü yıkacağım' diyor. Bunların işi yıkmak, bizim işimiz yapmak." dedi.

Eroğlu, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde spor salonunda düzenlenen Devlet Su İşleri (DSİ) Tesisleri toplu temel atma ve açılış merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları dağıtımı törenine katıldı.

Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'ye son 14-15 yılda büyük bir dönüşüm yaşattıklarını söyledi.

Türkiye'nin geçmişte 70 cente muhtaç hale getirildiğini ifade eden Eroğlu, "Şimdi dünya bizi ekonomik olarak sıkıştırmak istiyor ama Allah'a şükür dimdik ayaktayız. Eskiden insansız hava aracı istiyorduk, kimse vermiyordu. Şimdi artık İHA'ları da biz yapıyoruz. Silahlısını da yapıyoruz." diye konuştu.

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Eroğlu, bugün Türkiye'nin kendi tankını da helikopterini de üretir hale geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: