"Bunların Türkiye için bir gelecek vaatleri yok"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "24 Haziran akşamı ya milletçe hep beraber sevineceğiz, güçleneceğiz ve yolumuza devam edeceğiz ya da birtakım dış mihraklardan beslenen, dış mihrakların kurduğu oyunlarla karşımıza farklı kılıklarla çıkan, sözden başka hiçbir eseri olmayanların bir anda bu ülkeye tekrar eski Türkiye'yi yaşatmasıyla karşı karşıya kalırız." dedi. Ağbal, merkeze bağlı Arpalı beldesini ziyaret ederek, vatandaşlardan 24 Haziran seçimlerinde destek istedi. Türkiye'nin yakın siyasi tarihinin en önemli seçimine gidildiğini belirten Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk seçiminde Allah'ın takdiri ve milletin desteği ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı yapacaklarını söyledi. Ağbal, 16 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin dört bir tarafında yatırımlar yapıldığını ve yapılmaya da devam edildiğini, daha yapacak çok yatırımlar olduğunu ve bunları da yine milletin desteği ile yapacaklarını aktardı. Pazar günü yapılacak seçimin, önceki seçimlerden çok farklı olduğunu, bu seçimde ittifaklar bulunduğunu dile getiren Ağbal, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve yine MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde Cumhur İttifakı olarak bu seçimlere gidiyoruz. AK Parti, MHP, AK Parti'ye, MHP'ye gönül veren bütün kardeşlerimiz Cumhur İttifakı şemsiyesi altında Sayın Cumhurbaşkanımızı yeni dönemin ilk cumhurbaşkanı olarak aday gösterdi. Bu seçim bilin ki Türkiye'nin yarınlarını belirleyecek önemli bir seçim. Hepimizin vebali, sorumluluğu var. Bu seçimlerde sizlerin desteği ile Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımızı 24 Haziran'da cumhurbaşkanı olarak bağrımıza, gönlümüze basacağız. 24 Haziran akşamı ya milletçe hep beraber sevineceğiz, güçleneceğiz ve yolumuza devam edeceğiz ya da birtakım dış mihraklardan beslenen, dış mihrakların kurduğu oyunlarla karşımıza farklı kılıklarla çıkan, sözden başka hiçbir eseri olmayanların bir anda bu ülkeye tekrar eski Türkiye'yi yaşatmasıyla karşı karşıya kalırız." - "Cumhur ittifakı milli ve yerli bir ittifaktır"

Ağbal, her oyun çok önemli olduğuna dikkati çekerek, bu seçimde bir tane oyun bile zayi edilmemesi gerektiğini söyledi. Erdoğan ve Bahçeli'nin gece gündüz çalıştığını vurgulayan Ağbal, şunları kaydetti: "Cumhur İttifakı milli ve yerli bir ittifaktır. Ülkemiz üzerinde oynanmak istenen bütün oyunlara karşı iki lider bir araya geldi. Bu ülkenin istikbali, istiklali ve ikbali için oynanan oyunun farkına vardı ve güçlerini birleştirdiler. Bu süreçte karşı cephede olanlara bakın. Bir tarafta bu ülkede birliğimize, beraberliğimize kast eden, askerimize kurşun sıkan, ülkeyi bölmeye çalışan ve bunları yaptığı için hapishanede olan bir kişi var, bir de bunun etrafında adeta kenetlenmiş, adına 'Millet İttifakı' diyorlar ama onlar hayatlarının hiçbir döneminde milletle ittifak yapmadılar, hep millete rağmen siyaset yapanlar bunlar." Ağbal, "Bunlar 24 Haziran seçimlerinde şimdi dört şirinleri oynuyorlar, bize olduklarından farklı gözüküyorlar, özgürlüklerden bahsediyorlar." ifadesini kullanarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Özgürlükleri en son ağızlarına alacak olanlar bunlar. Bunlar değil miydi üniversite kapılarından genç kızlarımızı döndüren? Bunlar değil miydi başörtülü olduğu için devlet dairesinde çalışmak isteyen öğretmen kardeşlerimize kapının dışını gösteren? İnancından dolayı işini yapmak isteyen işletmeye, esnafa Maliyecileri gönderen bunlar değil miydi? Bunlar kalkmış özgürlüklerden bahsediyorlar. Allah göstermesin 24 Haziran'da yanılıp şaşsak bunlar gelse bunlar o eski Türkiye'yi tekrar hortlatacaklar, tekrar o eski günlere döneceğiz. Siz bakmayın bugün 'özgürlük' diye mavra attıklarına, tekrar eski oyunları, eski numaraları devreye sokacaklar. Birtakım oyunlar üzerinden tekrar başörtülü kız kardeşimizin başörtüsünü gündeme getirecekler. Devlet dairelerinde getirilen bu huzur ortamını tekrar bozacaklar. Bugün başı açık, başı örtülü bir ayrım var mı, konuşuyor muyuz?" Gerçek kimliklerini öğrenmek isteyenlerin bunların bugün dediklerine değil, geçmişte ne dediklerine bakmalarını öneren Ağbal, "Bunlar, bu defa milleti aldatmak için olduklarından farklı görünmeye, olduklarından farklı şeyler söylemeye çalışıyorlar ama Allah göstermesin, 24 Haziran'da gelseler diyecekler ki 'Tamam eski Türkiye'yi tekrar biz ele geçiriyoruz. 24 Haziran seçimlerinde esas üzerinde durmamız gereken, bu birbirinden farklı gözüken ve 'Millet İttifakı' diye kendilerini isimlendiren ama her zaman millete karşı olan bu ittifaka karşı uyanık olacağız." diye konuştu.

- "Bunların ne yapacağının örneği 28 Şubat'ta var" Ağbal, vatandaşlardan mutlaka sandığa gitmelerini isteyerek, şöyle devam etti: "Eski Türkiye'yi en iyi siz biliyorsunuz. İlaç kuyruklarını siz yaşadınız, hastanelerde temiz çarşafları sizler bulamadınız. Sizlerin çocukları üniversite kapılarından döndü, sizlerin çocukları inançlı olduğu için devlet dairelerinde hakir görüldü. Şimdi kalkıp diyor ki 'Biz gelince hiç kimseye dokunmayacağız.' Bunların ne yapacağının örneği 28 Şubat'ta vardır. Bu zihniyet 28 Şubat'ta tamamen demokrasi dışı yöntemlerle mevcut hükümeti ortadan kaldırdıktan sonra ne yaptı? İnançlı kaymakamı, müfettişi, yöneticileri bir günde, bir listeyle görevden aldı. İmamları, öğretmenleri görevlerinden aldılar, ne yaptılar sonra? Buralara kendi yandaşlarını yerleştirdiler. 28 Şubat'tan sonra yıllarca bu millet kendi vatanında adeta parya durumuna düştü." Erdoğan'ın 2002 yılında milletin desteği ile iktidara geldiğini ve bütün bunları ortadan kaldırdığını belirten Ağbal, "Bunlar bizim kazanımlarımız, bunlar bizim Türkiye olarak son 16 yıldır yaptıklarımız. Bunların kıymetini herkese anlatalım, yoksa bunların Türkiye için bir gelecek vaatleri yok, bunların Türkiye için gelecekte bir projeleri yok." dedi.

Ağbal, yapımı devam eden işlerin dahi yarım kalacağını ifade ederek, şunları kaydetti: "Onların zamanını hatırlayın... Onların zamanında binalar başlardı, tuğlalar zamanla kötü olduğu için binalar yıkılırdı. Şimdi öyle mi? Başlıyor ve bitiriyoruz. AK Parti döneminde başlayıp da bitmeyen bina gördünüz mü? Neden? Çünkü milletten aldığımız kaynağı millete veriyoruz, iş yapıyoruz, yatırım yapıyoruz. Bunların olduğu dönemlerde temeller atılır, işlere başlanırdı ama sadece bunlar temel atma törenlerine giderlerdi. Bunların hiç bina açılışı yaptığını gördünüz mü? Hiç baraj bitirdiğini, yol işini bitirdiğini gördünüz mü? Onlar temel atma siyaseti yapıyorlar ama Recep Tayyip Erdoğan öyle mi? Her gün yeni bir proje açıyoruz." - "Uyanık olacağız, kazanımlarımıza sahip çıkacağız" Erdoğan'ı dün üçüncü havalimanına uçağı ile inerken sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın izlediğine dikkati çeken Ağbal, "Üçüncü havalimanı Türkiye'nin gelecek vizyonunun merkezinde bir projedir ve bu zihniyette olanlar '24 Haziran'da değiştir' diyen zihniyet o havalimanını yaptırmamak için 40 tane oyun çevirdi ve hala daha bu oyunları çevirmeye devam ediyorlar. Onun için uyanık olacağız, kazanımlarımıza sahip çıkacağız, Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız. Bizim ona milletçe borcumuz var. 16 yıldır bu ülkeyi nereden aldı, nereye getirdi hepimiz görüyoruz ve biliyoruz." diye konuştu.