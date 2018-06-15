MANİSA (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yapılan saldırıya ilişkin, "Şiddeti siyasetin unsuru yapmayı ne taraftan gelirse gelsin kınıyoruz. Bunu bir insanlık suçu olarak görüyoruz." dedi.

Özel, partisinin Yunusemre ilçe teşkilatındaki bayramlaşma programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki saldırıyı kınayan Özel, bayram gününde en önemli temennilerinin siyaset dilinin bayramın diline uygun bir şekilde olması olduğunu ifade etti.

Bazı medya organlarının gerçek dışı haberleri provokatif bir dille kullanmalarının siyasi partilerin sahadaki üyelerini gerdiğini dile getiren Özel, "Dün çok üzücü vahim bir olay yaşandı. Biz hangi siyasi görüşte olursa olsun hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Şiddeti siyasetin unsuru yapmayı, ne taraftan gelirse gelsin kınıyoruz. Bunu bir insanlık suçu olarak görüyoruz. Bizim huzura ve barışa ihtiyacımız var. Ramazan Bayramı'nın tüm dünyadaki Müslümanlara barış, kardeşlik, huzur getirmesini temenni ediyoruz."

Özel ve beraberindekiler daha sonra Şehzadeler ilçesinde bayramlaşma programına katıldı.

