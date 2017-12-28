HABER

Burdur Ak Parti'de kongre heyecanı

POLİTİKA HABERLERİ | 28.12.2017 11:39 | Son Güncelleme 4 saat önce

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, 31 Aralık'ta yapılacak il kongresinin Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini belirtirken, Başbakanımız Binali Yıldırım'ın il kongremize katılıyor olması hem heyecanımızı arttırmakta hem de sorumluluğumuzu bir kat daha yükseltmektedir dedi.Ak Parti İl Başkanı Volkan Mengi, il kongresiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Parti binasındaki toplantıda konuşan Mengi, Ak Parti'nin siyasi hayatına başladığı 14 Ağustos 2001 tarihinden itibaren millete vadettiği demokratikleşme, kalkınma, lider ülke olma, büyük medeniyeti geleceğe taşıma yolunda başarı hikayesini destansı bir şekilde hizmet yürüyüşüyle devam ettirdiğini söyledi.Mengi, Ak Parti dava, teşkilatlar, vatan, millet ve bayrak için omuzlarına yük alanların partisidir. Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bu büyük davaya inanmış kadrolarıyla birlikte iktidarımızın ilk 15 yılında kimsenin hayal bile edemediği atılımlar gerçekleştirilmiştir ve tüm vatandaşlarımız bu icraatlara her seçimde oylarımızı arttırarak karşılık vermiştir. Ak Parti teşkilatlarında kongreler süreci devam ediyor. Bu süreç içerisinde Burdur'umuzun tüm ilçelerinde kongrelerimizi gerçekleştirdik. Bütün ilçe kongrelerimizin geniş bir katılımla gerçekleşmesi, halkımızın ilk günkü aşkla Ak Parti'mize olan bağlığının devam ettiğini göstermiştir dedi.Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda 31 Aralık Pazar günü 6'ncı Burdur Olağan İl Kongresinin gerçekleştirileceğini aktaran Mengi, şunları söyledi Pazar günü gerçekleştireceğimiz il kongremiz önemli ama kongremizi daha da önemli kılan Türkiye Cumhuriyeti hükümetimizin Başbakanı ve Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın bizzat kongremize iştirak ediyor olmasıdır. Başbakanımız Binali Yıldırım'ın il kongremize katılıyor olması hem heyecanımızı arttırmakta hem de sorumluluğumuzu bir kat daha yükseltmektedir. Bu heyecan ve coşku elbette ki bütün Burdurlukardeşlerimiz tarafından da paylaşılacaktır. Bütün Burdur halkımızı ilçelerimizden, köylerimize ve mahallelerimize kadar 6'ncı olağan kongremize davet ediyoruz. İnşallah tüm kongrelerimizin önce ilimize, sonra ülkemize hayırlar getirmesini cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Pazar günü de kongremizi gerçekleştirip 2019'da yapılacak seçimlerin startını da vermiş olacağız.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

En düşük memur maaşı 2.857 lira

En düşük memur maaşı 2.857 lira

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

İşte FETÖ'nün Bylock tuzağı için kullandığı programlar

İşte FETÖ'nün Bylock tuzağı için kullandığı programlar

'Türkiye ile ABD arasında 2018'de daha büyük kriz olacak'

'Türkiye ile ABD arasında 2018'de daha büyük kriz olacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Abdullah Gül tepkileri dikkate bile almaz'

'Abdullah Gül tepkileri dikkate bile almaz'

Saadet Partisi'nden KHK tepkisi: 'Beyaz toros'ların yerini 'siyah minibüs'ler mi alıyor?

Saadet Partisi'nden KHK tepkisi: 'Beyaz toros'ların yerini 'siyah minibüs'ler mi alıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül'e KHK sitemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül'e KHK sitemi

MHP'yi karıştıran ihraç! 120 kişi istifa etti

MHP'yi karıştıran ihraç! 120 kişi istifa etti

AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt

AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt

Abdullah Gül hakkında AK Partili vekilden bomba iddia: 2019'un provasını yapıyor

Abdullah Gül hakkında AK Partili vekilden bomba iddia: 2019'un provasını yapıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.