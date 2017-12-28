Burdur Ak Parti'de kongre heyecanı

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, 31 Aralık'ta yapılacak il kongresinin Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini belirtirken, Başbakanımız Binali Yıldırım'ın il kongremize katılıyor olması hem heyecanımızı arttırmakta hem de sorumluluğumuzu bir kat daha yükseltmektedir dedi.Ak Parti İl Başkanı Volkan Mengi, il kongresiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Parti binasındaki toplantıda konuşan Mengi, Ak Parti'nin siyasi hayatına başladığı 14 Ağustos 2001 tarihinden itibaren millete vadettiği demokratikleşme, kalkınma, lider ülke olma, büyük medeniyeti geleceğe taşıma yolunda başarı hikayesini destansı bir şekilde hizmet yürüyüşüyle devam ettirdiğini söyledi.Mengi, Ak Parti dava, teşkilatlar, vatan, millet ve bayrak için omuzlarına yük alanların partisidir. Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bu büyük davaya inanmış kadrolarıyla birlikte iktidarımızın ilk 15 yılında kimsenin hayal bile edemediği atılımlar gerçekleştirilmiştir ve tüm vatandaşlarımız bu icraatlara her seçimde oylarımızı arttırarak karşılık vermiştir. Ak Parti teşkilatlarında kongreler süreci devam ediyor. Bu süreç içerisinde Burdur'umuzun tüm ilçelerinde kongrelerimizi gerçekleştirdik. Bütün ilçe kongrelerimizin geniş bir katılımla gerçekleşmesi, halkımızın ilk günkü aşkla Ak Parti'mize olan bağlığının devam ettiğini göstermiştir dedi.Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda 31 Aralık Pazar günü 6'ncı Burdur Olağan İl Kongresinin gerçekleştirileceğini aktaran Mengi, şunları söyledi Pazar günü gerçekleştireceğimiz il kongremiz önemli ama kongremizi daha da önemli kılan Türkiye Cumhuriyeti hükümetimizin Başbakanı ve Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın bizzat kongremize iştirak ediyor olmasıdır. Başbakanımız Binali Yıldırım'ın il kongremize katılıyor olması hem heyecanımızı arttırmakta hem de sorumluluğumuzu bir kat daha yükseltmektedir. Bu heyecan ve coşku elbette ki bütün Burdurlukardeşlerimiz tarafından da paylaşılacaktır. Bütün Burdur halkımızı ilçelerimizden, köylerimize ve mahallelerimize kadar 6'ncı olağan kongremize davet ediyoruz. İnşallah tüm kongrelerimizin önce ilimize, sonra ülkemize hayırlar getirmesini cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Pazar günü de kongremizi gerçekleştirip 2019'da yapılacak seçimlerin startını da vermiş olacağız.