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BurdurBaşbakan Binali Yıldırım Burdur'da halka seslendi

POLİTİKA HABERLERİ | 31.12.2017 13:45 | Son Güncelleme 2 saat önce

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