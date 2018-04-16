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Burdur'da CHP'lilerden OHAL'e karşı oturma eylemi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 13:57 | Son Güncelleme

BURDUR'da, CHP İl Başkanlığı tarafından 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' basın açıklaması ve oturma eylemi yapıldı.

Burdur'da CHP'lilerden OHAL'e karşı oturma eylemi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da, CHP İl Başkanlığı tarafından 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' basın açıklaması ve oturma eylemi yapıldı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğe CHP İl Başkanı Osman Gök, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Merkez İlçe Başkanı Sıdıka Oğuzkan, Yeşilova İlçe Başkanı Ferdi Ay ile partililer katıldı. 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' yazılı pankart ve dövizler taşıyan grup üyeleri adına İl Başkanı Osman Gök açıklama yaptı. Gök, "Ülkemizi 'tek adam rejimi'ne dönüştürme amacıyla hazırlanan ve tarihe mühürsüz seçim olarak geçen 16 Nisan referandumunun üzerinden tam 1 yıl geçti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL adı altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında 'Evet' demenin devletin tüm kurumlarıyla desteklendiği 'Hayır' demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır" dedi.
OHAL'in 21 aydır sürdürüldüğünü hatırlatan İl Başkanı Gök, "Demokrasiye ve hukuk sistemine yönelik saldırı halini alan OHAL rejimi; insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur. KHK'lar eliyle parlamento yani halkın iradesi gasbedilmiştir. Türkiye'yi 'tek tip'e sokmak için sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara, meslek oda ve birliklerine yönelik operasyonların ardı arkası kesilmemiştir. OHAL ile ülkemizde hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır" diye konuştu.
Basın açıklamasının ardından partililer, 1 saat oturma eylemi yaptı.

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Burdur'da CHP'lilerden OHAL'e karşı oturma eylemiBurdur'da CHP'lilerden OHAL'e karşı oturma eylemiBurdur'da CHP'lilerden OHAL'e karşı oturma eylemiBurdur'da CHP'lilerden OHAL'e karşı oturma eylemi

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