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Burhan Kuzu: Başkanlık modelinin kurucu babası benim

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2018 12:20 | Son Güncelleme

Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin konuştu ve "Başkanlık modelinin Türkiye'de kurucu babası benim. Onu da tevazu göstermeden söyleyebilirim" dedi.

Eski AK Parti Milletvekili ve anaya hukukçusu Burhan Kuzu, Altınbaş Üniversitesi'nde 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle düzenlenen "Türkiye Darbeler, Demokrasi ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi" paneline katıldı. Kuzu buradaki konuşmasında darbe girişimi ve sonrasında ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin konuştu. Kuzu kendisini, "başkanlık modelinin Türkiye'deki kurucu babası" olarak niteledi.

Daha önce ağır aksak giden bir demokrasiye sahip olduğumuzu ve bu konuda zaman zaman yaşanan darbelere rağmen yine de yol alındığını söyleyen Kuzu, başkanlık modeli sayesinde yeni dönemde demokrasinin daha da sağlam adımlarla ilerleyeceğini öne sürerek, yeni oluşturulan kabine sistemi hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Kuzu şunları söyledi: "Öncelikle kabine sistemi hepimize hayırlı uğurlu olsun. Malum başkanlık modelinin Türkiye'de kurucu babası benim. Onu da tevazu göstermeden söyleyebilirim. Bu sistem zaman içinde oturacak bir sistem. Bakanlıkların sayısını azalttık, kabineye siyasetten gelen de var, teknik kadro da var, üniversiteden de var. Yani başkanlık modelinin yapısına uygun karma bir kabine şekli ve başarılı olacaklarını düşünüyorum."

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Burhan Kuzu başkanlık modeli Yeni Kabine

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