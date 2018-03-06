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Burhan Kuzu herkesin merak ettiği soruya cevap verdi: Kırgınım

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2018 21:18 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, AK Parti'den Meclis Başkanlığına aday gösterilmediği için kırgın olduğunu söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Habertürk'teki Kübra Par ile Açık ve Net' programında soruları yanıtladı.

Dikkat çekici açıklamalarda bulunan Kuzu, AK Parti'den Meclis Başkanlığına aday gösterilmediği için kırgın olduğunu söyledi.

Kuzu'nun açıklaması şöyle:

"3 KEZ NİYETLENDİM, 3 KEZ VAZGEÇTİM"

'Bakanlıkla alakalı benim hiçbir talebim olmadı. Başbakanlar kendi bakanlarını kendisi belirler. Onu ben bilemem. Ama Meclis Başkanlığı seçimle gelen bir yer. Dolayısıyla ben aday olmayı her zaman arzu ettim. Tabi partimin içerisinde yeni bir çatışma, bölünme olmasın diye de 3 kez niyetlendiğim adaylıktan 3 kez vazgeçtim.

Ben her zaman söylüyorum. Aday olsam farklı olur. Başkanlık anlamında değil kazanma anlamında söylüyorum. Benim aday olma durumumda sadece AK Parti'ye değil Meclis'e güveniyorum. (CHP de oy verir miydi? sorusuna) Hepsi oy verirdi bana.

Benim milletvekili arkadaşlarım tamamen gönülleri benimle birlikte olmuştu. Milletvekilleri ne yapsın, gidip partiyle kavga mı etsin?

"KIRGINIM"

('TBMM Başkanlığına aday gösterilmediğiniz için kırgın mısınız?' sorusuna) Kırgınlık biraz var, küskünlük değil ama. Biraz kırgınlık oluyor tabi ki. Sonuç olarak ben bu partinin kurucu üyesiyim. Ve partiye de ciddi hizmetlerim geçmiştir. Açık konuşurum, üzülmedim dersem elbette doğru olmaz. Ama ben bunu partime nifak meselesi yapmam.

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Burhan Kuzu TBMM ak parti akp

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
doktora,doçentlik ve profesörlük tezlerini çok merak ediyorum.
profların yüz karası
BEDEL ODIYECEKSINIZ
FETOCU 200 BİN KİŞİ SİZDE 400 BİN KİŞİ VATAN HAINLIGINDEN HESAP VERECEKSİNİZ KURTULUŞ YOK
seninde biletini keserler..
seni zaten silmişler senin haberin yok
BOŞ ADAMSIN, ZATEN SENİN GİBİLER REVAÇTA
Şayet adalet olsaydı feto ile kasila kasila poz veren fetos ile kuzu çevirmeye yapan büyüyüp koyun olmuş burhan hesap veriyor olurdu
Tv programlarında hiç samimi bulmadığım konuklardan.
anayasa yıkılmış.anayasa mahkemesi kararları çiğnenmiş.paralar sıfırlanmış.zarrab hırsız çetesine çuvalla rüşvet vermiş,soruşturacak türk yargısı bulunamamış.halkın oyuyla seçilen başbakan arkasına tekme vurularak bir gecede sokağa atılmış.belediye başkanı ailesi tehdit edilip ağlatılarak istifa ettirilmiş.basın susturulmuş.gazeteciler hapsedilmiş.milletin vekilleri hapsedilmiş.khk lar ile 200 bin kişi adaletsiz işten atılıp çoluk çocuk aç bırakılmış.khk ile işten atılan kadın öğretmen 2 yavrusu ile meriç nehrinde boğulmuş.türk milleti merhametsiz olmuş.zulüm her yeri sarmış.
"3 kez niyetlendim, 3 kez vazgeçtim" değil de "3 kez kıçımı yırttım, 3 kez aday yapmadı" desen daha doğru olacak.
ben de çooooooooook merak ediyorum.
VAH VAH NE ÜZÜLDÜM NE......PİS İNSAN BETER OLUN BETER......
o makamda bir koyun var zaten, kuzuya ihtiyaç yok
ünvanının prof olması hiç önemli değil senin gibi salakları kullanıp atıyorlar
Muhalefet yok ki. Kendi kendilerine muhalif oluyorlar. Muhalefetsiz siyaset yürümez.
...sen kimsin ki?
pek onemli değilsin
adaylık için yeterince Atatürk ve laiklik düşmanı değilsin demek ki....
O seneden bir tık daha yalama onun için biraz daha calis
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