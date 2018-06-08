Burnuna yumruk darbesi başkan: Bu şehri çakallara bırakmayız

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde bir grup partiliyle yaşanan arbede sırasında burnuna yumruk darbesi alan Belediye Başkanı Ak Partili Faruk Pınarbaşı, Bizler, çakallara bu şehri bırakmayız. Bizi ancak halk durdurur" dedi.

Geçen günlerde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın kenti ziyareti sırasında iki grup arasında çıkan kavgada, Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı burnuna yumruk darbesi alarak yaralandı. Başkan Faruk Pınarbaşı, burnu bandajlı olarak bugün partisinin il teşkilatında düzenlenen toplantıya katıldı. Partililer tarafından coşkuyla karşılanan Pınarbaşı için, ''4 defa kurşunlanan, 1 defa bombalanan, 5 belediye başkanı, 3 milletvekili kazandıran yarı ömrünü siyasete adamış, adam gibi adam' yazılı pankart açılarak destek verildi.

Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, hayatı boyunca esarete ve dışarıdan gelen talimatlara boyun eğmediklerinin belirtti. Pınarbaşı, "Biz önce Allah’ın, sonra milletin ve bu Birecik halkının önünde eğiliriz. Partimizde nahoş bir olay meydana geldi. Ama bu olay bizlerin sinerjisini düşürmez. Biz ne bombalar, ne kurşunlar yedik, ama bunların hiç birinden yılmadık, hep Birecik’te olduk. Bizler ne bombalar, ne mermiler, ne 3- 5 soytarı, ne de çakallara bu şehri bırakmayız. Bizi ancak halk durdurur" dedi.

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