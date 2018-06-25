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Bursa'da 2 yeni vekilliği İYİ Parti aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 13:33 | Son Güncelleme

BURSA'da, milletvekili sayısı 18'den 20'ye çıkarken, AK Parti, CHP ve MHP sandalye sayısını korudu.

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, milletvekili sayısı 18'den 20'ye çıkarken, AK Parti, CHP ve MHP sandalye sayısını korudu. Yeni 2 milletvekilliğini ise İYİ Parti kazandı.
Bursa'da birinci bölgede AK Parti yüzde 43.19, MHP yüzde 9.93, CHP yüzde 25.77, İYİ Parti yüzde 14.24, HDP yüzde 4.72 oranında oy aldı. İkinci bölgede ise AK Parti yüzde 49.33, MHP yüzde 11.59, CHP yüzde 19.05, İYİ Parti yüzde 10.06, HDP ise yüzde 6.65 oranında oy aldı.
1 Kasım 2015 seçimlerinde 18 milletvekili kontenjanı bulunan Bursa'nın milletvekili sayısı 24 Haziran seçimlerinde 20'ye çıktı. Oy sonuçlarına göre AK Parti 11, CHP 5 ve MHP 2, İYİ Parti ise 2 milletvekili çıkardı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde de milletvekili dağılımı AK Parti 11, CHP 5 ve MHP 2 olarak gerçekleşmişti.
AK Parti'nin 26'ncı Dönem milletvekilleri Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, Emine Yavuz Gözgeç, Osman Mesten ve Muhammet Müfit Aydın yeniden seçilirken; Mustafa Esgin, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Vildan Yılmaz Gürel, Zafer Işık ve Atilla Ödünç de bu dönem Meclis'e girmeye hak kazandı. CHP'nin 5 milletvekilinden ise bir isim değişti. 26'ncı Dönem milletvekillerinden Ceyhun İrgil'den boşalan koltuğa 27'nci Dönem'de Yüksel Özkan oturacak. MHP'nin 2 milletvekilinden İsmet Büyükataman yerini korurken, Mustafa Hidayet Vahapoğlu yeni gelen milletvekili oldu. İYİ Parti ise İsmail Tatlıoğlu ve Ahmet Kamil Erozan ile temsil edilecek.
Diğer taraftan kentte 1 Kasım seçimlerinde 6 bin 14 sandıkta oy kullanılırken, 24 Haziran seçimlerinde 32 seyyar sandık ile birlikte 6 bin 326 sandıkta seçim yapıldı. 1 Kasım'da 2 milyon 46 bin 276 olan seçmen sayısı ise 24 Haziran seçimlerinde 2 milyon 147 bin 725 oldu. 1 Kasım seçimlerinde 1 milyon 829 bin 943 kişi oy kullanırken, 24 Haziran seçimlerinde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 983 bin 519 kişiye çıktı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde oy kullanma oranı yüzde 89,43 iken, 24 Haziran seçimlerinde bu oran birinci bölgede yüzde 90,31, ikinci bölgede yüzde 89,90 oldu.

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