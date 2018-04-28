"Bursalıları 2020'de hızlı trenle buluşturacağız"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "İhale süreci başladı ve 2019 yılı sonunda inşallah Bursa'nın yüksek hızlı trenle ilgili test sürüşlerine başlayacağız. Bursalıları bu konforlu hizmetle 2020'de buluşturacağız." dedi.
Çavuşoğlu, Dobruca Sosyal Tesisleri'nde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Ulaştırma Koordinasyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bursa'nın ulaşım yatırımlarını masaya yatırdıklarını söyledi.
Son 15 yılda AK Parti hükümetinin temayüz ettiği önemli sektörlerden birinin ulaşım olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Ulaşım yatırımlarıyla ülkemizin kalkınmasına çok önemli bir olanak sağlamış olduk. Hem demiryolu, hem karayolu hem de havayolu ulaşımında ülkemizin eriştiği nokta 15 yıl önceden tahayyül edebileceğimiz bir nokta değildi." diye konuştu.
Ulaşımda gelişimin devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bursa, son 15 yılda 13,5 milyar liralık liralık ulaşım yatırımına kavuşmuş. Bu, çok önemli bir rakam." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, sahada vatandaşların beklentilerini, sorunlarını dinlediklerini aktararak, şöyle devam etti:
"Bugün ulaşım hususunda son derece yararlı ve faydalı bir çalışma yaptık. Bursa'nın önümüzdeki dönemine damga vuracak projelerle ilgili geldiğimiz noktayı değerlendirdik. (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan) Hızlı trenin 2019'un sonunda tamamlanacak olması, yüksek hızlı tren konusunda Bursa'nın ve Bursalıların kafasında oluşturulmaya çalışılan algıları bertaraf edecek mahiyette net ve sarih birtakım açıklamalarda bulundu. İhale süreci başladı ve 2019 yılı sonunda inşallah Bursa'nın yüksek hızlı trenle ilgili test sürüşlerine başlayacağız. Bursalıları bu konforlu hizmetle 2020'de buluşturacağız."
- "İş adamlarını İzmir'in limanlarıyla buluşturacağız"
Bursa'nın sanayi, tarım ve ticaret kenti olduğuna dikkati çeken Hakan Çavuşoğlu, "Bursa'da sanayicilerin ve üreticilerin mallarını en kısa yollardan uluslararası pazarlara aktarmak bakımından önemli olan taşımacılık sektörüyle ilgili olarak, bugün bir müjdeyle daha karşılaştık. Şu anda hızlı tren hattını Gemlik Limanı'na bağlayacak hatla ilgili çalışmalar, hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugün duyduk ki Bandırma-Bursa arasında yeni bir hattı önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz. Böylelikle Bursalı sanayici ve yatırımcılarımızı, iş adamlarımızı İzmir'in limanlarıyla buluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Çavuşoğlu, kentin çeşitli yerlerinde devam eden ve yapılması planlanan ulaşım projelerine de değinerek, bu projelerde emeği geçen herkese teşekkür etti.
Toplantıya, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı 6 genel müdür ve yardımcısının yanı sıra, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, ilçe belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları, bazı AK Parti Bursa milletvekilleri katıldı.
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