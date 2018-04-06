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Büstünü diken CHP’li Belediye Başkanı İrfan Mandalı’ya tepkiler durmak bilmiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 17:50 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde kendi büstünü diken CHP’li Belediye Başkanı İrfan Mandalı’ya tepkiler devam ediyor.AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Salih Bezgin yaptığı basın toplantısında Belediye Başkanı İrfan Mandalı’yı eleştirdi.

Büstünü diken CHP’li Belediye Başkanı İrfan Mandalı’ya tepkiler durmak bilmiyor

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde kendi büstünü diken CHP’li Belediye Başkanı İrfan Mandalı’ya tepkiler devam ediyor.
AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Salih Bezgin yaptığı basın toplantısında Belediye Başkanı İrfan Mandalı’yı eleştirdi. AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Salih Bezgin, Türkiye’de eşi benzerine rastlanılmamış bir durumla karşı karşıya olduklarını kaydetti. Bezgin, "Saygıdeğer basın mensupları şu an Türkiye’de tek olan bir durumla karşı karşıyayız. 14 yıldır Kapaklı’da iktidar olduğunu sanan bir belediye başkanı Kapaklı’ya hizmet yerine kendine hizmet edercesine büstünü dikiyor. Kapaklı’ya hizmet etsin büstünü biz dikelim. Kapaklı’ya yol yapsın, kaldırım yapsın, sosyal donatımlar yapsın da biz dikelim büstünü. Bu belediye başkanın yaptığı ilk değil, daha öncede Afrin harekatıyla ilgili ‘sivil darbe var’ demiştir. ’Afrin’de vuran da, öldüren de, ölen de Allah Allah diyor, vurulan da’, ’Sanki bir karış toprak kazanıyormuşuz gibi seviniyoruz’ gibi cümleler kullanmıştı" dedi.

"41 proje var hayata geçen bir tane yok"
Bezgin, "Son dört yılda yaptığı en büyük eseri bu büst. 41 proje vaad etmişti, onları soruyoruz neredeler? Açık otopark projesi, kapalı otopark projesi, yüzme havuzu projesi, poligon, aş evi, ikiz göller projesi, yüzme havuzu yok. Bu projelerin hiçbiri yok. Belediye başkanı bu büstü kaldırsın istiyoruz. Eğer ki kaldırmazsa bu eylemlerimiz ve basına demeçlerimiz, röportajlarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Başkan Bezgin ve beraberindeki AK Partili heyet ve vatandaşlar dün yine Belediye Başkanı İrfan Mandalı’nın büstüne siyah çelenk bırakıp tepki göstermişlerdi.

Büstünü diken CHP’li Belediye Başkanı İrfan Mandalı’ya tepkiler durmak bilmiyor

Büstünü diken CHP’li Belediye Başkanı İrfan Mandalı’ya tepkiler durmak bilmiyor

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