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"Bütün çobanların sigorta primlerini devlet ödeyecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2018 16:12 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: - "Çiftçinin borcunun faizlerini sileceğimizi herkesin bilmesini istiyorum. En düşük emekli maaşı 1500, asgari ücret 2200 lira olacak" - "İnsanlara kullanılan ilaçların önemli bir kısmını devlet bedava veriyor. Bir de hayvanlara ilaç kullanıyoruz. İnsanlara 100 liralık ilaç kullanıyorsak, hayvanlara 5 liralık kullanılıyor. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığında hayvanların ilacını devlet bedava verecek. Çobanlarımızı desteklememiz lazım. Bütün çobanların sigorta primlerini devlet ödeyecek"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçilmesi durumunda çiftçi borçlarının faizlerini sileceğini, hayvan ilaçlarını devletin üreticiye bedava vereceğini ve çobanların sigorta primlerini devletin ödeyeceğini söyledi.

İnce, Van Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'de turizmi belli aylara değil, yılın tamamına yayacaklarını, yapacakları yatırımlarla yılda 60 milyon turistin gelmesini sağlayacaklarını belirtti.

İnsanları Kürt, Türk, Alevi, Sünni, sağcı, solcu diye ayırmadığını ifade eden İnci, herkesi sevdiğini, kucakladığını, bundan dolayı Türkiye'nin en zengin adamı olduğunu söyledi.

Ülkenin genç nüfusa sahip olduğunun altını çizen İnce, "Almanya'nın yaş ortalaması 40, İsveç'in 45, Türkiye'nin 29. İşte en büyük servet bu. Türkiye'nin en büyük serveti genç nüfusudur. Çocuklarımızı iyi eğiteceğiz, iyi doktorlar, mühendisler olacaklar. Doların yükselmemesi, faizlerin düşmesi yoksulluğu kaldırmamız için büyük değişikliği birlikte gerçekleştireceğiz. Yeni dönemde barışacağız. Önce barışacağız." diye konuştu.

"Türkiye'nin bir Kürt sorunu var. Bunu nasıl çözeceğiz? Kürt sorunu bir demokratikleşme, özgürlük, kültürel, ekonomik ve aynı zamanda bir siyasi ahlak sorunudur." diyen İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda bunu çözeceğini ifade etti.

İnce, dokunulmazlıkların kaldırılması konusu gündeme geldiğinde CHP'nin "evet" demesine rağmen buna karşı çıkıp "hayır" dediğini anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dokunulmazlıklar konusunda parti yönetimini dinlemedim, doğru yaptım, bugün olsa aynısını yaparım. Siyaset bir risk işidir, cesaret işidir. Bunu göstereceğiz. Ne Kürtlere ne de Türklere yalan söyleyeceğiz. Çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Oradaki siyasi partiler aldıkları oya bakılmadan, milletvekili sayısına bakılmadan eşit sayıda üye ile komisyon kuracağız. TRT kanallarından birini bu soruna tahsis edeceğiz. TRT'nin bir kanalında sadece bu konuyu özgürce tartışacağız. 81 milyon ne yapacağımızı bilecek. Bu toplumda eğer bunu samimiyetle milletin gözünün önünde çözemezsek yoksulluktan kurtulamayız."

- "Bütün çobanların sigorta primlerini devlet ödeyecek"

Cumhurbaşkanı seçildikten 48 saat sonra OHAL'i kaldıracaklarını ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını bağımsız hale getireceklerini belirten İnce, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çiftçinin borcunun faizlerini sileceğimizi herkesin bilmesini istiyorum. En düşük emekli maaşı 1500, asgari ücret 2200 lira olacak. Engellilerin önündeki bütün engelleri kaldıracağız. İnsanlara kullanılan ilaçların önemli bir kısmını devlet bedava veriyor. Bir de hayvanlara ilaç kullanıyoruz. İnsanlara 100 liralık ilaç kullanıyorsak, hayvanlara 5 liralık kullanılıyor. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığında hayvanların ilacını devlet bedava verecek. Çobanlarımızı desteklememiz lazım. Bütün çobanların sigorta primlerini devlet ödeyecek. Kimseyi ayırmayacağız. Başörtülü kardeşlerimize 'İnce cumhurbaşkanı olursa devlet dairesine giremezsin.' diyorlar. Türkiye'nin en ucundan sesleniyorum; başörtülü kardeşlerim kandırılma, ister evinde, ister sokakta, istek devlet dairesinde nerede istiyorsan tak."

Muharrem İnce, mitingin ardından kentten ayrıldı.

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce miting Van

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